León, Guanajuato.- Una nueva defensa del fiscal general del Estado, Carlos Zamarripa Aguirre, en la que dijo meter las manos al fuego por el funcionario, es la que hizo el gobernador Diego Sinhue Rodríguez Vallejo en una entrevista con Carlos Loret de Mola para Latinus.

El periodista le señaló que, si bien en los últimos meses hay reducción de homicidios, la percepción es que Guanajuato se descompuso en la década en que el Fiscal ha estado al frente. ¿Cuál es la necedad de mantenerlo?, le cuestionó.

Sí hay una percepción que nos han construido desde Ciudad de México, de ese Guanajuato peligroso, pero si revisamos los números, no míos, de la Presidencia, los delitos de alto impacto, salvo en homicidios, en todos los demás estamos por debajo de la media nacional, en tasa de homicidios ya somos el sexto”, respondió.

Loret: ¿No es corrupto el Fiscal?

“No”.

Loret: ¿No es narco el Fiscal?

“No”.

Loret: ¿Mete las manos al fuego por el Fiscal?

“Sí”.

El Fiscal su chamba no es la prevención, a él le toca resolver los homicidios, vincular a proceso, y si tu revisas esas cifras, los números lo avalan. Muchas ONG´S (Diego las pone entre comillas), como muchos opositores, quieren achacarle toda la responsabilidad de la seguridad cuando hay Fiscalía General de la República, Guardia Nacional, Ejército, Policía Estatal, policías municipales, hay muchas entidades encargadas de la seguridad, es un error”, argumentó.

Diego Sinhue anotó que hay picos de hechos violentos en la entidad pero que los datos oficiales reflejan una consistente tendencia a la baja desde la captura de José Antonio Yépez “El Marro” en agosto del 2020. En lo que va del año son mil homicidios menos que los registrados en el mismo periodo del año pasado, dijo.

Y que el Inegi reportó un 42.8% de reducción en 2020 en la incidencia delictiva.

En la cifra que me pongas vamos hacia abajo, pero la percepción va a tardar en cambiar, necesitamos seguir dando resultados, quiero agradecer al Ejército, a la Guardia Nacional, porque sí estamos trabajando fuerte, a muchas policías municipales, a las FSPE, a la Fiscalía, que más allá de lo que se diga ahí están los resultados, ¿quién detuvo a El Marro? (con colaboración con el Ejército dijo), ¿quién resolvió el tema del bombazo en 72 horas del atentado en Salamanca?”, apuntó.

El Gobernador anotó que hay muchas diferencias con el Presidente, pero inclusive en el tema del Fiscal, en el que el Presidente de la República se ha pronunciado por su remoción, hay un respeto a la autonomía de un estado libre y soberano.

“Es un Fiscal que fue electo por el Congreso y con el cual estamos trabajando”.

Loret: No solamente es el Presidente, hay ONG´s que dicen que el Fiscal no sirve.

“Y yo te puedo decir que hay autoridades como los de INL (International Narcotics and Law Enforcement) en EUA que sí avalan al Fiscal, o México Evalúa que nos dice que somos de las tres primeras fiscalías con la menor impunidad”, responde.

Diego mencionó datos recientes publicados por el Inegi como el que durante el 2020 Fiscalía que más vinculaciones a proceso tiene con el nuevo sistema penal con el 99.5%; y la que más armas aseguró el año pasado con más de 1,900.

Defendió que hay una estrategia construida con el Gobierno federal que ha dado como resultado la captura de más de 960 criminales vinculados al Cártel Santa Rosa de Lima y 1,200 del Cártel Jalisco Nueva Generación, lo que significa en tres años el doble que los detenidos durante todo el sexenio anterior en Guanajuato.

Aplaude Diego Sinhue combate al huachicol

Diego Sinhue reconoció la colaboración del Gobierno federal para disminuir en 90% el robo de combustible en Guanajuato, principalmente al interior de la refinería.

Había un robo de combustible descarado, que yo denuncié públicamente, se están robando las pipas de dentro de la refinería, salen sin factura 50 pipas diarias, lo denuncié en campaña y como Gobernador y se lo pregunté al Presidente en su primera visita y ha cumplido, hay una disminución en Guanajuato”, aseguró.

Explicó que ese robo de combustible alimentó la fortaleza de un grupo criminal local (CSRL), lo que atrajo a otro grupo (CJNG) a disputar el negocio y se da una batalla que permanece, ya no tanto por el huachicol sino por el mercado de las drogas.

“Guanajuato es un paso logístico muy importante para lo bueno y lo malo. Guanajuato es un estado seguro, o cómo explicas, la gente (dice) ok el Fiscal tiene mucho tiempo, pero en la elección intermedia de 22 distritos ganamos 21, la confianza ahí está, de los guanajuatenses, pero sí existe un ataque continuo de muchos sectores de hacer ver a Guanajuato como un estado peligroso”, declaró.

Pide Diego Sinhue cita al Presidente

Al preguntarle en la entrevista a Latinus “¿qué tal se lleva con el Presidente?”, Diego se encoge de hombros y responde: “Híjole, es difícil decirte porque empezó muy bien la relación, me recibió, (pero) tengo más de un año que no lo veo, estuvo en Salamanca el fin de semana, estuvo con los de la refinería, no lo pude ver”.

Yo le pido una cita, respeto al Presidente, quiere construir, pero no se ha dado, la verdad que con Adán Augusto (Secretario de Gobernación) hemos tenido ya un encuentro y abierto un diálogo, pero no te puedo decir que hay una relación mala, porque no la hay, pero tampoco cercana porque no hemos podido coincidir”.

Agregó que se supone no recibió a ningún Gobernador ahora que realizó su gira por refinerías del País (el pasado fin de semana), por lo que no lo toma personal. Lo cierto es que desde julio del 2020 AMLO no realiza una gira oficial en Guanajuato ni ha recibido en Palacio Nacional a Diego Sinhue que hace meses ha pedido una cita.

Abrazos, aquí no: Diego Sinhue

Por último Diego Sinhue destacó que en Guanajuato se han sentenciado a 65 por delitos de terrorismo relacionados a la quema de vehículos y el cierre de carreteras.

Al decirle el reportero que la política nacional es de abrazos y no balazos, concluyó: “En Guanajuato no, es aplicación de estado de derecho y de la ley, pero no tengo interés de buscar la Presidencia. Mi proyecto se llama terminar en Guanajuato”.

