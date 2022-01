El gobernador Diego Sinhue Rodríguez Vallejo llamó a los alcaldes guanajuatenses a fortalecer las policías municipales, quitando direcciones como la de Educación o Salud e invirtiendo más en equipo policiaco y en sueldos a policías.

“Quiten direcciones que no usan. ¿Por qué tienen una dirección de Educación? es sólo para dar becas, porque no tienen a su cargo ni maestros, ni escuelas. La Dirección de Salud no tiene caso, porque no tienen a su cargo ni hospitales, ni médicos. Desarrollo Social puede dar ese servicio”, dijo.

En la entrega de patrullas y equipo para policías municipales, Rodríguez Vallejo exhortó a los presidentes municipales para que aumenten el impuesto predial, de acuerdo al tamaño de la casa, y “lo que recauden métanlo a Seguridad”.

“Los policías requieren un mejor sueldo y un mejor equipo; otorguen prestaciones y no liciten equipo barato y chafa, sino seguro y de calidad”.

El Gobernador dijo que así como hay policías buenos, también hay malos y a esos hay que cesarlos.

“Esos hay que echarlos para afuera, esos son traidores, los que se venden por un peso; traicionan a su familia, a su sociedad, pero la mayoría es gente buena, y hay que jugársela por ellos, por eso pido a los alcaldes que le inviertan, aumentan el predial”.

Advirtió a los alcaldes que está en contra de que invirtieran en camionetas de lujo, y en remodelaciones del baño de la Presidencia, en vez de usar el dinero en dar seguridad a los policías de calle.

El Mandatario estatal agregó que se ha logrado una disminución en la índices delictivos porque actualmente “se está deteniendo, presentando y juzgando a criminales”.

También manifestó en su intervención que hay una gran baja de policías “porque se está enfrentando al crimen organizado, porque los policías les están dando con todo; aquí todos le entramos, nadie se cuartea.

“Les pido a los alcaldes que apoyen a sus policías municipales, no sean codos, fortalezcan la Policía Municipal; no habrá inversión en los municipios si no hay seguridad”.

El gobernador Diego Sinhue Rodríguez manifestó que en otras administraciones hubo alcaldes amenazados por grupos delincuenciales.

“Cuando los policías ven a un alcalde que tiene más miedo que nada, que está más coludido que nada, que está mal, tampoco le van a entrar, pues si no les dan apoyos ni para gasolina, cuando no hay ni dinero para liquidar a policías corruptos”.

Añadió que por ello el Estado se la juega con los alcaldes y se destinarán 800 millones en seguridad para los municipios.

“Me siento muy contento con los resultados que estamos obteniendo; no fue fácil tomar las riendas de seguridad en Guanajuato, a finales del 2018 teníamos bloqueos de carreteras con vehículos incendiados, poblaciones tomadas por grupos delincuenciales, un alto índice de homicidios, extorsiones a comerciantes, masacres en algunos lugares y policías desarmados”.

Añadió que los mandos únicos fueron un error y por ello decidió quitar esa estrategia, porque se debilitaron las policías municipales, y hubo municipios donde casi desaparecieron “y hubo desatención de algunos alcaldes”.

Finalmente les dijo que su largo mensaje era “como un sermón”, pero no quería parecer un padre regañón sino transmitir la importancia de fortalecer las policías.

