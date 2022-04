Diego Sinhue pide a los funcionarios respeto a prensa

Guanajuato.- El gobernador Diego Sinhue Rodríguez Vallejo hizo un llamado a los funcionarios de los tres niveles de Gobierno en la entidad a respetar la labor de la prensa.

A todos los funcionarios, estatales, municipales y federales, haría el llamado a respetar la labor periodística, a entender que a veces el trabajo periodístico no es aplaudir al gobernante, es cuestionar, preguntar, informar a la ciudadanía.

ADEMÁS: ‘No nos vamos a rajar ante la inseguridad’: Alejandra Gutiérrez

Es algo que a veces a los políticos no nos gusta, pero hay que entender como parte fundamental de una democracia, el tener medios de comunicación fuertes”, indicó.

Esto después del hecho del viernes en que policías de Irapuato consintieron la agresión de familiares de una víctima al reportero de un medio digital cuando este transmitía en vivo el resultado de un accidente en el que perdió la vida un menor.

Además de la alerta que emitió a inicios de este mes la organización Artículo 19 por la campaña de desprestigio y estigmatización con violencia de género por parte de José Ramón Correa, asesor del Alcalde (Mauricio Trejo) de San Miguel de Allende, en contra de Ana Luz Solís Frías, directora del medio digital News San Miguel.

Es un tema que preocupa y que nos ocupa, le he pedido a la secretaria de Gobierno que esté al pendiente a través de los mecanismos establecidos para poder garantizar el trabajo periodístico. He sido claro que no puede haber impunidad”, dijo.