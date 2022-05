Diego Sinhue se retirará de la política al termino de su gobernatura

Guanajuato.- El gobernador del Estado, Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, dijo que al término de su gestión, dentro de dos años y medio, se retira de la política y se irá a su rancho “La Rora”, en la comunidad de Duarte.

ADEMÁS: Premian a Brigada Forestal Colibríes de la UG por trabajo en favor del medio ambiente

Explicó que mientras en otros estados dependen de la Federación, en Guanajuato se apuesta por fuerzas del estado, fiscalías y policías municipales.

El Gobernador reiteró que al terminar su gubernatura se retirará de la política, a los 43 años.

Estoy contento con la política, es algo que me apasiona, toda mi vida me he dedicado a esto, pero son ciclos y he prometido que cerraré como Gobernador, que es uno de los temas que prometí en campaña. Tengo mi carrera, mi profesión (abogado), y hay que dedicarnos a otra cosas, vislumbra algunos negocios, tengo mi rancho”.