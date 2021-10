Diputada Alma Alcaraz denuncia que no se revisan bien las cuentas públicas

Guanajuato.- La forma en que se revisan las cuentas públicas en el Congreso local tiene poca minuciosidad y no se entrega suficiente información a los diputados, acusó la diputada de Morena, Alma Alcaraz Hernández.

Es desastroso lo que encontré en la Comisión de Hacienda y Fiscalización, es nauseabundo, no puede ser que nos den un informe de tres o cuatro hojas, revísenlo, apruébenlo y no pasa aquí absolutamente nada”, señaló la legisladora.

Acusó que la Auditoría Superior del Estado no clarifica qué criterios utiliza para seleccionar las muestras para revisar las cuentas desde el Ejecutivo, organismos autónomos y municipios, y generalmente solo se entregan de cuatro a 10 hojas en los informes a los integrantes de la Comisión de Hacienda y Fiscalización.

Ejemplificó que la última revisión realizada al Ejecutivo por más de 691 mil millones de pesos no tuvo ninguna observación, y tampoco hubo observaciones en la cuenta del Tribunal de Justicia Administrativa por 147 millones de pesos.

Pese a la enorme cantidad de recursos que manejan, resultaría extraño que no tuviera ninguna observación, es importante mencionarles que no tenemos claro cómo eligen la muestra auditada. Le pregunté directamente al auditor y, bueno, hay una serie de respuestas que no hay una claridad de cómo se elige la materia para auditor, otro tema que nos llama la atención, y no nos dan información”, subrayó.