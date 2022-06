Guanajuato, Guanajuato.- Marcela Zevada Anderson se separó de su esposo hace cinco años y desde entonces inició un juicio de patria potestad contra él por conservar a sus dos hijos, entonces de 2 y 3 años. El juicio, iniciado en 2017, aún no concluye.

Después de un tiempo notó que su hijo menor cuando regresó de pasar unos días con su padre tenía marcas en el cuerpo, no se dejaba tocar y un perito determinó que estaba siendo abusado sexualmente.

Ella tuvo que interponer otra denuncia para pelear por la custodia de sus hijos, pero el caso se archivó temporalmente. Aunque ella vive en León, tuvo que recurrir a autoridades de Estados Unidos -ella y sus hijos tienen doble nacionalidad- para emitir una orden de restricción.

Tiempo después su otra hija, de 3 años, después de pasar una temporada con su padre no se dejaba tocar, comía compulsivamente, se dormía en el recreo en el kínder y era muy agresiva con su mamá.

Después de pelear legalmente le dieron una orden de restricción para que el padre no viera a los hijos y no se los quitara a ella. Hace tres años que él no los ve.

Y por si fuera poco, la Procuraduría de Niñas, Niños y Adolescentes del Gobierno del Estado le quitó la representación de sus hijos en tres ocasiones.

Los abogados se llevaron mi dinero y si me quejo, soy una problemática y ningún abogado me va a querer llevar mi caso. Uno se tiene que aguantar la violencia”, lamentó. Lo que Marcela Zevada ha sufrido es “violencia vicaria”, una figura legal que consiste en que los hombres dañan a los hijos de ambos para violentar a su esposa o pareja.

La violencia vicaria consiste en violentar a los hijos para hacer daño a las madres.

Proponen prisión de 2 a 8 años para violentadores

Marcela participó en una conferencia de prensa junto con las tres diputadas de la bancada feminista, quienes presentaron una iniciativa para castigar en el Estado la figura legal de “violencia vicaria”.

La diputada priísta Yulma Rocha Aguilar explicó que la violencia vicaria es consecuencia de otras violencias anteriores del hombre hacia la mujer dentro del matrimonio o vida en pareja. Estas se agudizan cuando se dan los divorcios o las separaciones.

Se violenta a los hijos para hacer daño a las mujeres. El violentador daña a los hijos porque sabe que eso va a dañar permanentemente a la madre. Quiero hacerte daño porque te divorciaste o te separaste.

“Porque la mayor forma de dañar a una mujer es contra nuestros hijos, si es que somos madres”.

La diputada Dessire Ángel Rocha, de Movimiento Ciudadano, precisó que se busca incluir esta figura como delito en el Código Penal para dar a los responsables prisión de dos a ocho años, además para que se puedan emitir órdenes de protección a las víctimas.

También incluir en el Código Civil con el fin de que los jueces consideren esta conducta en sus juicios.

Refirió que en México, de enero a septiembre de 2021 se registró violencia familiar en 1.4 millones de hogares, de los cuales, el 40% es emocional, 21% económica patrimonial, el 18% física y el 6.5% sexual.

Lisandra Ramírez, presidenta del Frente Nacional contra la Violencia Vicaria, quien participó de manera remota en la conferencia de prensa, dio a conocer que esta agrupación se formó en agosto de 2021 por mujeres que han sido objeto de varias violencias.

A través de engaños y corrupción fuimos despojadas de nuestros hijos. Estas violencias pueden turnarse en violencia institucional. Sus exparejas las violentan física y emocionalmente, algunos abogados las condenan.

“Nuestros hijos se encuentran secuestrados, ocultos, han sido sustraídos de manera ilegal. En muchos casos no sabemos a qué escuela asisten, no estamos en sus cumpleaños”.

Morena presentó misma iniciativa

Por separado, el diputado David Martínez Mendizábal, de Morena, también presentó una iniciativa sobre el mismo tema, pero con un nombre distinto: “Violencia contra las mujeres por interpósita persona”, conocida también como violencia vicaria.

Argumentó que ayer se presentó en el Senado por parte de la fracción de Morena y por eso la replicó en Guanajuato.