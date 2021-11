Diputado panista acusa al Partido Verde de venderse a Morena

León, Guanajuato.- El Partido Verde el único color verde que conoce es el de los dólares y se vende al mejor postor, acusó el diputado federal panista Fernando Torres Graciano.

Además, añadió, se vendió ahora con la Ley de Ingresos y lo hará seguramente la semana próxima que se aprobará el Presupuesto de Egresos.

El panista habló de los 43 diputados que tiene el PVEM en el Congreso de la Unión y que apoyaron a Morena al aprobar "topar" las donaciones deducibles de impuestos a las asociaciones civiles, dentro de la Ley de Ingresos de la Federación para 2022.

Afirmó que los votos del Verde permitieron que esto sucediera porque Morena no tiene la mayoría suficiente para aprobar esto. “Tenemos que decirlo para la gente que sepa”, destacó en conferencia de prensa esta mañana.

Aseguró que hay muchas asociaciones civiles que viven de pequeños donativos, son personas que entregan talento, tiempo y recursos al servicio de los demás. Y serán afectadas por esta medida.

Mencionó que un ejemplo de estas organizaciones civiles, en León, es el centro La Búsqueda, que no sólo rescatan a los jóvenes de adicciones, sino que les cambia la vida, vendiendo campechanas en las esquinas.

Me parece que no hay nada más retrógrada que castigar a la sociedad civil que se organice para ayudar a la sociedad civil . Hay un gran desconocimiento por parte de López Obrador del trabajo que realizan las asociaciones civiles ”, sostuvo.

Reconoció que no tiene el dato de cuántas asociaciones hay en Guanajuato, a nivel nacional son más de 20 mil.

Fernando Torres Graciano también afirmó que no hay ninguna justificación para que los jóvenes de 18 años se registren ante el SAT porque no tienen ingresos. Esta disposición también fue aprobada dentro de la miscelánea fiscal federal que avaló la Cámara de Diputados hace unos días.

Comentó que cuando alguien se registra en el SAT toman los datos biométricos, por lo cual consideró que “este tema no es recaudatorio, sino que es de control, como ocurre en los regímenes absolutistas, de tener el registro de todos”.

Afirmó que al no poder hacer este control con el registro de los teléfonos celulares, ahora lo hace con los registros ante el SAT.

Me parece que es tan absurdo como que alguien que no sabe manejar y que no tiene vehículo saque su licencia de manejar”, expresó.