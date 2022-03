Diputados de Morena y del PAN plantean iniciativas contra el abandono escolar

León, Guanajuato.- Los diputados del PAN y Morena presentaron, por separado, tres iniciativas que buscan contrarrestar el abandono escolar, evitar engaños de “escuelas patito” y dar becas a todos los estudiantes de jardín de niños, primaria y secundaria.

La diputada panista Katya Soto Escamilla presentó una iniciativa de su fracción para darle a la SEG la facultad de notificar a la Procuraduría de los Niños del Estado los casos de abandono escolar.

Recordó que más de 80 mil estudiantes abandonaron su educación durante la pandemia, 3,063 de ellos fueron de secundaria, 2,157 de primaria y 35 mil alumnos de educación especial o preescolar.

Refirió que los expertos refieren que entre las consecuencias del abandono escolar están la reducción de oportunidades laborales, delincuencia y consumo de drogas.

Por eso es urgente atender el abandono escolar, También constituye una grave señal de que pudieran estar en riesgo otros de sus derechos. Y es necesario que entendamos las razones que hay detrás”, señaló la diputada .

La diputada panista Katya Soto Escamilla.

Contra escuelas 'patito'

Por su lado, el diputado Cuauhtémoc Becerra, de Morena, presentó una reforma a la Ley de Educación con el fin de que sea necesario contar con el Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios (RVOE), pues de lo contrario no podrán ofertar ni impartir cursos educativos.

Incumplir la normativa implicaría una serie de sanciones previstas. Esta propuesta aplicaría a la educación inicial, preescolar, la primaria, la secundaria, la normal y demás para la formación de maestros de educación básica.

Lo que se busca con esta iniciativa es dar certeza a la población de que la escuela en donde se inscriban cuenta con la validez.

Y es que recordó que la falta de oportunidades ha propiciado la proliferación de escuelas que más que preocuparse por la formación de los alumnos, buscan hacer negocio.

Esto evidencia una falta de control hacia las instituciones privadas, por lo que surgen las escuelas patito para jóvenes de zonas marginadas o bajos recursos que se ven imposibilitados en alcanzar un lugar en la educación pública y son posibles víctimas de engaño de las escuelas patito”, explicó.

Destacó que si bien la Ley de Educación no establece prohibición expresa del RVOE, quienes imparten educación particular tienen la obligación de mencionar en toda su publicidad que no están incorporadas, para no engañar.

Refirió que actualmente existen 189 planteles de instituciones oficiales con reconocimiento de Validez Oficial en el estado.

Becas para todos

Y la diputada de Morena Edith Moreno Valencia presentó una tercera iniciativa para que en el Estado todos los niños y adolescentes inscritos en planteles públicos de educación básica tendrán derecho a recibir una beca universal de 400 o 450 pesos mensuales.

Esto beneficiaría a 1.13 millones de estudiantes que actualmente cursan clases en Guanajuato.

Explicó que propone una cobertura progresiva, por lo que se empezaría por zonas de atención prioritaria.

Calculó que otorgar una beca de 400 o 450 pesos mensuales durante los 10 meses que dura el ciclo escolar implicaría una inversión de entre 4 mil y 4,600 pesos por estudiante al año.

Y esto implicaría más de 4 mil 800 millones de pesos al año en el Estado, que puede ser financiado por distintas fuentes, señaló la morenista.

Afirmó que en 2021 hubo más de 6 mil millones de pesos de subejercicio del gobierno, situación que se replica año con año. Por lo que se puede redirigir este dinero.

También existe la posibilidad de destinar el impuesto sobre nómina, del que se recaudaron más de 5 mil millones de pesos. También se pueden quitar los privilegios a los altos funcionarios, dijo.

