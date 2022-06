Diputados del PAN ven ataques a sacerdotes como fracaso de gobierno de López Obrador

Guanajuato.- Los diputados federales del PAN por Guanajuato, Fernando Torres Graciano y Román Cifuentes señalaron que los ataques contra dos sacerdotes de la iglesia católica en Chihuahua son una evidencia del fracaso de la estrategia de seguridad nacional.

Esto luego de que la comunidad Jesuita en León condenara los ataques ante la falta de interés y capacidad de las autoridades para atender la violencia, así como disminuir los crímenes.

Insistió en que el mensaje que hace el papa Francisco por la violencia tras los ataques a los sacerdotes es bueno.

Agregó que las personas se deben sacudir y no perder la capacidad de asombro ante la violencia.

Tenemos que reaccionar el tema e de los tres niveles de autoridad pero el gobierno federal, no quiere reconocer que su estrategia, no la conocemos y no sirve, lo de pacificar con su palabra no da, no vemos hechos y acción concretas y debemos sumar las instituciones y la compañía de Jesús para hacer un llamado fuerte al gobierno”, explicó.