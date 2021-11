Diputados panistas aprueban terna de comisionado del IACIP sin conocer a los candidatos

Guanajuato.- Sin darse el tiempo de conocer a los candidatos o entrevistarlos, los diputados del Partido Acción Nacional (PAN) impusieron su mayoría en la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales para aprobar el dictamen de la terna para designar a un comisionado del Instituto de Acceso a la Información Pública para el Estado (IACIP).

Previo a la votación de la propuesta, diputados de oposición pidieron la reconsideración de sus compañeros para convocar a entrevista a los aspirantes y no solo considerar los requisitos de elegibilidad establecidos en la ley.

La terna está integrada por Malinelitl Rodríguez Luna, Mariela del Carmen Huerta Guerrero y Óscar López Rivera. La presidenta de la Comisión, la diputada panista Susana Bermúdez Cano, aseguró que debido a que las fichas sobre los aspirantes fueron circuladas previamente los diputados estaban en posibilidad de pronunciarse al respecto.

Además: Acusa Morena a Gobernador y a Fiscal de Guanajuato de proteger a Jorge Romero

La diputada priísta Yulma Rocha Aguilar manifestó su descontento con la premura con las que se resolvió el tema y casi hasta el último momento en que la comisionada presidenta del Instituto, Angeles Ducoing Valdepeña, terminaba su periodo de siete años en el cargo. El plazo concluye el 18 de diciembre.

Entiendo que la premura de hacer esto del receso para elaborar un dictamen atiende a que y ojalá eso se expresara, se entiende por el hecho de que una comisionada, en este caso la presidenta del Instituto de Acceso termina su encargo en diciembre, entiendo que por eso es la premura para que esta Comisión saque de manera rápida el análisis de la terna que por cierto no tuvimos oportunidad de conocer en entrevista”, lamentó.

Rocha Aguilar acusó poco respeto del Gobierno del estado al Congreso local al solicitar la resolución de una situación urgente en un tiempo breve y coincidiendo con el análisis del paquete fiscal, cuando los diputados deben estar concentrados en esos trabajos.

Estamos hablando del órgano garante de acceso a la información pública y con esto se da cuenta de que no es un tema prioritario o que no está en la agenda pública del estado, tan es así que después de un año si no es que más, de un vacante no envió (el gobernador) la terna”, insistió.

Además: Publican convocatoria para seleccionar contralor municipal en León

El diputado del Partido Verde Ecologista de México, Gerardo Fernández González consideró que había tiempo suficiente para reunirse con los candidatos para poder conocerlos con mayor profundidad y solicitó se pudiera considerar el dialogar con ellos.

Sin embargo, la legisladora panista Briseida Anabel Magdaleno González apuntó que ya se había aprobado el orden del día y propuso se procediera a dar lectura al dictamen, sin embargo, la diputada Yulma Rocha propuso lo contrario.

Legisladores del PAN no aprobaron está última propuesta y el dictamen fue aprobado y será sometido a consideración del Pleno del Congreso local en la próxima sesión ordinaria.

JATR

Las noticias de AM en

Síguenos