Directora de fundación animal denuncia obstáculos para presentar queja

Beatriz Lozano Guerrero, directora de Fundación Animare, con 19 años de trabajo en pro de la protección y rescate de perros en León, consideró que está tipificado de manera errónea el maltrato animal, pues es sólo muerte o una herida que le pueda causar la muerte.

“Pero por ejemplo, temas tan variados como: abandono dentro de una propiedad privada, donde el animal se puede morir de hambre, estar expuesto a la intemperie en azoteas, el estar encadenado de manera permanente no está tipificado como maltrato animal, sin embargo lo es”, sostuvo.

En entrevista con AM, la directora de Animare consideró que el concepto de maltrato dentro del tipo penal de los delitos contra los animales, debe de cambiarse, para que no incluya únicamente que cause la muerte del animal, pues hay otras conductas de maltrato.

Entre ellas deberían contemplarse dos conductas que suceden mucho: el abandono dentro de casas o bodegas. También que los animales son usados para cuidar un lugar y los mantienen encadenados, que les genera laceraciones y suciedad.

“Y deberíamos de decirle a la gente que lo tenga claro, porque te lo dice: yo no le estoy haciendo nada al perro. Lo tengo aquí para que me cuide (aunque lo mantenga encerrado en una bodega y no le dé de comer), vengo cada semana o cada tercer día”.

Señaló los diferentes obstáculos en la realidad para castigar el maltrato animal, no obstante que ya exista como delito en el Código Penal del Estado.

El primero: “Presentar una denuncia por maltrato animal es una tortura, literal, porque en el Ministerio Público no están educados, acostumbrados ni sensibilizados a este tipo de denuncias y no se les hacen tan válidas por el resto de problemáticas. Pues si llegan casos de violación u homicidios, la muerte de un perro la minimizan.

“Entonces nosotros consideramos que debería de haber una ventanilla en donde se pudiera presentar este tipo de denuncias donde las personas que estén ahí conozcan el fenómeno y estén sensibilizados sobre el maltrato animal”.

“Es un hecho que tenemos una muy baja posibilidad que haya una sentencia por maltrato animal. Y es desafortunado”, lamentó.

El segundo. Muchas sentencias terminan en que el animal es retirado de la casa donde lo maltrataban, lo mandan al Centro de Control Animal donde muy seguramente lo van a sacrificar. Y la familia maltratadora va a seguir haciendo lo mismo porque no tuvo un escarmiento porque no hay un seguimiento de ese caso en particular.

Y la gente en general sabe que no habrá un escarmiento. Por lo que la protectora de animales consideró que se tiene que sensibilizar a toda la sociedad.

El maltrato dentro de casas limita la actuación

El tercero. Beatriz Lozano destacó que hay una limitante para la presentación de denuncias: “Si yo veo que mi vecino está maltratando a su perro, actualmente está (la legislación) que yo como vecina tengo que poner la denuncia.

“Ahí es donde se vienen para atrás las denuncias. Porque muchas veces quienes hacen esto son vecinos conflictivos que te pueden hacer algo, escala la violencia. Y es ahí donde la gente se echa para atrás y dice: no voy a denunciar”.

Por lo que planteó que sea el Municipio quien interponga la denuncia, en caso de que se dé cuenta de un caso o le lleguen las denuncias. Dijo que ya hay pláticas al respecto, pero esto no sucede de la noche a la mañana.

Desconoce si el Centro de Control y Bienestar Animal ha interpuesto denuncias, pero está casi segura que no.

En el caso de las que ha presentado Fundación Animare, dijo que no han procedido o no han sido investigadas y se han archivado. Han sido alrededor de cinco porque golpearon a perros y terminaron muertos.

Lo que sí hacen con más frecuencia es poner las quejas en el Centro de Control Animal por perros encadenados, en la azotea, muriendo de hambre. Sí actúa el centro, pero lentamente porque no tienen mucha capacidad.

Una cuarta limitante es que en los casos de maltrato animal dentro de una casa, que son muy frecuentes, ningún particular se puede meter a rescatarlo. Por eso pidió que haya una preocupación por las autoridades.

“Aún los animales no están tan protegidos como para que pueda haber una actuación tan directa. Tienes que esperar, poner la denuncia” pero cuando el perro está muerto ya no tiene caso.

¿Para qué pongo una denuncia?

“Y entonces la gente dice: ¿para qué pongo la denuncia si no va a proceder? pierdo el tiempo”.

La directora de Fundación Animare destacó que lo importante en los casos de maltrato contra animales es el tiempo, que la gente tenga la confianza de hablar al 911 y que llegue la autoridad a impedir que eso siga, no que ya esté muerto el perro y después se presente la denuncia ante el Ministerio Público porque el vecino mató a golpes a su mascota. Es decir, se trata de prevenir la situación, pero esto no ocurre.

-¿Sirvió de algo tipificar como delito el maltrato animal?, se le preguntó a la rescatista.

“Sí ha servido, demuestra que vamos avanzando, pero esto tiene muchas vertientes y se tiene que ser más prácticos y menos burócratas. Actuar en el momento, porque estamos hablando de un ser vivo. Y esa es la importancia que debe darle la autoridad, por lo que los reglamentos deben de ser modificados”.