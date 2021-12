Disminuyen quemas en Guanajuato en comparación al año pasado

Guanajuato.- En Guanajuato en lo que va del año se han registrado cerca de 7 mil quemas, por lo que la Secretaría de Medio Ambiente y Ordenamiento Territorial (SMAOT) hizo un llamado a la población a que en esta temporada decembrina eviten fogatas que puedan iniciar incendios y por lo tanto se empeore la calidad del aire en el estado.

La SMAOT informó que en lo que va del año se han registrado en el estado más de 7 mil quemas, la mitad de las que se registraron el año pasado que cerró con 14 mil 686 quemas.

Según los datos de Secretaría, de las quemas que se contabilizaron en el estado, la mayoría, 71%, fueron incendios de pastizales.

No ha habido declaratoria de precontingencias, solo una en abril en León pero no en la temporada invernal, hasta el momento no hemos tenido que declarar precontingencias”, aseguró.