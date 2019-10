El Festival Internacional Cervantino esta listo para la fiesta cultural

Guanajuato.- Hoy a las 8 de la noche, en la Alhóndiga de Granaditas arranca oficialmente el Festival Internacional Cervantino (FIC) que en su 47 edición recibe como país invitado a Canadá y como estado a Guerrero.

Hasta el 27 de octubre, el festival ofrece una gama de actividades con el eje central de “Migraciones”.

Foto: Cortesía

El FIC es la actividad artística y cultural más importante de México y América Latina, que por su consolidación en el ámbito internacional de las artes escénicas ocupa un lugar especial entre los cuatro festivales más importantes en su tipo a nivel mundial.

Música, ópera, teatro, danza, artes plásticas, literatura y los medios audiovisuales son parte de este evento que, además de la ciudad de Guanajuato, tiene como sede a León.

Foto: Cortesía

Guerrero estará presente con la Orquesta y Coro Infantil y Juvenil Renacimiento, Guerrero Jazz, la Compañía de Danza Contemporánea de Acapulco, la Orquesta Filarmónica de Acapulco y Hermanos Tavira, por mencionar algunos.

Canadá también compartirá su arte y cultura con las presentaciones de la Orquesta Sinfónica de Montreal, The Fretless, ILL-Abilities™ Crew, Buddies in Bad Times Theatre, Dancers of Damelahamid, como lo más relevante.

Detalles de la programación en el sitio web: festivalcervantino.gob.mx/programacion/