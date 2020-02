El artista plástico Javier Marín presenta su obra Claroscuro

León.- La exposición en gran formato de la obra de Javier Marín, Claroscuro, estará a disposición de los visitantes en el Museo de Arte e Historia de Guanajuato (MAHG).

La muestra se integra de 70 obras del artista michoacano quien es un referente en el panorama nacional e internacional de la plástica con una trayectoria de más de 30 años en la que ha expuesto más de 90 ocasiones y participado en 200 muestras colectivas.

Eduardo Mier y Terán, museógrafo de la exposición, señaló que su objetivo es disfrutar de las investigaciones que el artista ha realizado a lo largo de tres décadas de trabajo, y que en este caso se refieren a un análisis a partir del cuerpo humano como instrumento de diálogo con el mundo.

Me gusta dar a los materiales usos diferentes a los comúnmente asignados, se me ocurrió agregarle materiales orgánicos a la resina porque esta me parecía muy fría, me faltaba esa parte accidental que puede hacer única cada copia”, dijo el autor.