El periodista Ramón González golpeado hace 4 años exige más protección

Guanajuato.- El periodista Ramón González fue golpeado hace cuatro años por mas de 100 personas incitadas por el párroco Moisés Cuevas Torres, por lo que pide que la Fiscalia General de la República retome el caso y se le dé protección.

Esto, tras haber realizado la denuncia que el ex clérigo, Jorge Raúl Villegas Chávez quien fue condenado por abuso sexual, se encontraba en Valle de Santiago celebrando actos religiosos cuando no lo tenia permitido.

El periodista mencionó que los hechos que le dejaron repercusiones en su salud ocurrieron el 2 de abril de 2018 y apenas hace unos días la Fiscalía General del Estado de Guanajuato retomó el caso.

Sin embargo, esta vez pide que la FGR también se involucre puesto que cree que la protección que le brinda la Fiscalía estatal es muy poca.

Señaló que esto ocurrió a raíz de haber desenmascarado al padre Villegas Chávez quien se encontraba escondido en una comunidad de Valle de Santiago y el cual estaba acusado de haber abusado sexualmente de alumnas de una escuela, por lo que al enterarse de ello decidió darlo a conocer.

A raíz de ese problema yo presente mi denuncia por intento de homicidio porque me agarraron con una soga al cuello, sus incondicionales ahí, uno que le dicen el ‘Chuky’ y otro que se apellida Arcienega que le dicen ‘El Carnicero’ (...) fui golpeado y por poco si no me saca la Policía esa tarde-noche, yo creo que no estuviera contando”, refirió.