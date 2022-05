Alza senador del PAN Damián Zepeda la mano como presidenciable

León, Guanajuato.- De visita por León el senador panista, Damián Zepeda Vidales, alzó la mano para buscar la candidatura presidencial opositora en el 2024 y llamó a la oposición a “despabilarse” y recorrer desde ya el país para ver “de qué cuero sale más correa”.

“Sí, cuando llegue el momento yo me voy a registrar para buscar ser el candidato del PAN a la Presidencia de la República. Y sobre el que Juan Carlos u otros puedan aspirar, me da mucho gusto ver esas noticias, veo al menos tres personas de Guanajuato que podrían encabezar la Presidencia con excelentes resultados.

“El Gobernador actual (Diego Sinhue Rodríguez) aunque ha dicho que está enfocado en lo suyo muchos lo vemos como una figura nacional; el exgobernador Miguel Márquez; y también Juan Carlos Romero, y los que quieran apuntarse”, expresó el político sonorense en conferencia de prensa desde el Comité Directivo Estatal del PAN, en León, junto al dirigente estatal, Eduardo López Mares.

Damián Zepeda urgió al PAN que pasado el proceso electoral del domingo 5 de junio en seis entidades, se “sacudan” y quiten a Morena el monopolio de la sucesión.

“Sugiero un proceso que, respetando la ley, cada quien desde su función muestre su forma de pensar. Salir por todo México y que generemos foros, debates. Jalar la marca hacia la oposición y no sólo se hable de lo que pasa en Morena”, apuntó quien fuera Secretario General y Presidente del Comité Ejecutivo Nacional del PAN.

El método que dijo planteará a su partido es una especie de elección primaria como sucede en países como Estados Unidos u otros de América Latina, en donde la competencia sana fortalezca al PAN y a una candidatura de la oposición en 2024.

“Es momento de romper el molde. Un modelo tradicional, donde en enero del 2024 se abre una interna y decidimos, me sorprendería si hubiera unas cuantas personas con interés, habremos llegado demasiado tarde y la elección estaría perdida.

“Hay que hacer una convocatoria informal, primero al interior del partido, quién tiene interés, no pensando en negociar otros cargos, quién tiene el tiempo para dedicar, el esfuerzo y el carácter, bienvenidos y generar una dinámica interesante por todo el país para jalar atención. Y entonces sí ver de qué cuero sale más correa”, dijo.

Después, llegado el momento, hacer con los aspirantes de otras fuerzas políticas opositoras una especie de “final de finales” para tener un solo candidato en 2024.

No es una plurinominal, la candidatura presidencial se gana en el terreno, no en Twitter. Es momento de incluir, no de excluir, de mostrarse por todo el país.

Necesitamos despabilarnos y echarnos para adelante para cambiar a este país”.