Irapuato, Guanajuato.- El trabajo que ha hecho la Presidenta Municipal de Irapuato, Lorena Alfaro García, durante sus primeros 100 días de gobierno, ha sido bueno, pero podría ser mejor, aseguraron empresarios de la ciudad.

David Muñoz, dueño de una constructora, comentó que se tenía una expectativa alta del gobierno de Alfaro García, pues en campaña hizo mucho para demostrar que trabajaría con el municipio, como el tener mancuerna con los diputados, senadores, pero se han dado cuenta que no pueden solucionar temas como el del puente de La Soledad.

“En el programa de gobierno no lo ha difundido, no lo ha dado a notar y bueno pues habla mal sobre el viaje a España, del presupuesto de cuanto se iba a gastar o cuáles eran los beneficios del viaje a España”, dijo.

Señaló que no habló con las dependencias de turismo para llevar un pabellón y exponerlo, pues de lo que se trata es de vender fechas para el turismo, por lo que cree que si solo fue a preguntar y ver proyectos, mejor hubiese mandado una carta para pedir información.

“Ese viaje no da una buena señal, está tan desorganizado que no hay lapsos en la transparencia y en presupuestación”, indicó.

En cuanto al tema de seguridad, mencionó que esta ha ido muy mal, pues no se ve clara una estrategia en la prevención del delito.

“La verdad es que la expectativa era alta, pero al transcurrir tres meses ya, son mucho ya tres meses, la verdad es que se ha visto muy poco, lo más que se ha logrado es retirar la demanda para que se hagan los consultorios ahí frente al Hospital General, pero sigue el mismo ritmo de trabajo, se inauguraron solo las obras que dejó Ricardo Ortiz, pero nada más”, indicó.

Sin cambios en seguridad con Alcaldesa de Irapuato

Por su parte, Rafael Lamadris Berrueta, mencionó que ha sido un tiempo complicado el que le ha tocado a la Alcaldesa en diferentes aspectos.

“En temas de seguridad creo que no hemos visto una cuestión muy diferente, un cambio muy distinto a lo que veníamos, afortunadamente creo yo que no hemos venido en retroceso, pero tampoco se ha visto un cambio mayormente”, dijo.

Señaló que en economía se han visto ya algunas estrategias como el viaje a España, sin embargo, no sabe si fue la mejor estrategia, aunque no hay de otra, ya que no hay quien promocione a Irapuato.

“Probablemente hubiera sido mejor que se acompañara de una comitiva de empresarios de turismo aquí en la ciudad, pero bueno, finalmente así lo decidió ella y esperemos que de buenos resultados”, agregó.

Debe Alcaldesa de Irapuato analizar estrategias

Hector Carlo León, presidente de Canaco, mencionó que cree que la Alcaldesa debe de llevar un análisis de la administración municipal y las áreas de oportunidad y cambios que se le puedan hacer.

“Necesitamos que ella pueda definir sus estrategias para que pueda definir sobre todo la reactivación económica en el municipio y, bueno, tiene que también contar con los recursos necesarios para hacerlo”, señaló.

“Entonces creo que estamos a la espera de que tenga bien definido cuál va a ser su plan de trabajo o qué es lo que vamos a hacer, y una vez que se pueda, la Cámara del Comercio conjuntarse y ver qué acciones puede haber para que nuestros agremiados puedan tener una reactivación, que es lo que necesitamos”, agregó.

