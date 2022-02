En Guanajuato se verifica la tercera parte de automóviles

León, Guanajuato.- En 2021 en Guanajuato solamente verificó la tercera parte del parque vehicular.

En el segundo semestre del 2021 el porcentaje preliminar de verificación fue del 32.7% y en el primer semestre del año de 28.2%, según información de la Secretaría de Medio Ambiente y Ordenamiento Territorial (SMAOT) del Estado.

LEE ADEMÁS: 23 municipios desechan basura en sitios no regulados

En Guanajuato hay un padrón aproximado de 1 millón 760 mil vehículos que están obligados a realizar el trámite una vez al semestre. El porcentaje de verificación equivale a que 575 mil unidades sí cumplieron y otro millón 184 mil no lo hicieron.

Sí es un porcentaje bajo, hay mucho por hacer ahí. Y es enfatizar en la población que no solamente cuando tú verificas estás asegurando que el vehículo no contamina, aseguras que tu familia no esté respirando ese aire contaminado”, señaló la titular de la SMAOT, Marisa Ortiz Mantilla, en entrevista para AM.