En Guanajuato ven complicado igualar cifras de desaparecidos

Guanajuato.- La Secretaria de Gobierno del Estado admitió que hay disparidad de cifras sobre las personas desaparecidas y encontradas, de la Fiscalía Estatal y la Comisión Estatal de Búsqueda.

Sin embargo, explicó que esto se debe a que hay personas que van directamente con la Fiscalía y no a ningún colectivo.Y hay quienes van a Comisión Estatal sin presentar denuncia y no tienen intención de presentarla.

Por eso nunca vamos a encontrar similitud de cifras”, explicó Libia Dennise García Muñoz Ledo a los diputados locales durante su comparecencia para hacer la Glosa del Cuarto Informe de la administración encabezada por Diego Sinhue Rodríguez Vallejo.

La explicación la dio porque el diputado David Martínez Mendizábal, de Morena, señaló que en la respuesta previa se le dijo que 651 personas han sido localizadas, pero la Comisión Nacional de Búsqueda dice que en el periodo de Diego Sinhue se han localizado sólo a 44 personas. Preguntó a qué se debe la disparidad.

Sobre las 651 personas localizadas, dijo que son los reportes que a la Comisión Estatal le constan y de las que tienen registros.

También Martínez Mendizábal afirmó que en Guanajuato tenemos una Comisión de Búsqueda que tiene 6 personas y un presupuesto de 8 millones de pesos que aumentó a 10 millones.

Señaló que este Congreso fue cómplice porque no atendió la petición de Morena en diciembre de aumentarle el presupuesto.

Por lo que preguntó qué parámetros utilizó el Gobierno para determinar que 6 personas y 10 millones de pesos pueden atender a este problema.

Agregó que el fondo es el sexto con recursos en el país y que se le destinan má srecursos de los establecidos por la Ley General de Víctimas.

En cuanto al personal, aclaró que la Comisión Estatal de Búsqueda tiene 22 personas capacitadas de búsqueda en campo.

Pero además ya hay 46 células municipales, con un total de más de 500 servidores públicos preparados que permitirán desdoblar el esfuerzo.

No hay un solo día en que la Comisión no lleve a cabo búsqueda en campo, pero no sólo ahí, sino búsquedas en gabinete”, aseguró Libia Dennise.