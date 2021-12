Enrique de la Madrid: ‘En México estamos perdiendo la capacidad de responder al crimen’

León, Guanajuato.- Con 100 mil víctimas de homicidio en tres años es evidente que la estrategia ante la violencia no funciona y el Estado ha perdido la capacidad de responder al crimen, señaló Enrique de la Madrid.

Cuando eres un Estado (Mexicano) que no tiene capacidad de enfrentar al crimen entonces empieza a crecer, hay países como Estados Unidos que no es que no haya crimen, corrupción, narcotráfico, pero tienes un Estado que es capaz de enfrentar a las organizaciones cuando lo retan".