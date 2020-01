‘Era valiente y ayudaba a perros de la calle’, así recuerdan a Thelma Meza

Celaya.- Thelma Meza García estaría próxima a cumplir sus 26 años este 26 de febrero y titularse en Agronomía en semanas próximas, pero lamentablemente sus sueños y planes fueron truncados cuando la mataron mientras trabajaba en el bar La Shula, el pasado domingo en la madrugada.

Scarlett, una de sus mejores amiga desde hace 13 años, comentó que es un caso lamentable, pues ella no merecía tener un desenlace de esa manera, ya que siempre fue una persona que se esforzó por salir adelante, dar lo mejor de sí y estar a favor de la superación.

Detalló que desde hace dos años Thelma laboraba como mesera solo los fines de semana, pero hace poco le dijo que ya no quería trabajar en el bar.

Me comentaba que ella si se quería mover de ese lugar. Su plan era ser independiente, comprar cosas y después venderlas en internet”.

Scarlett expresó que la joven fallecida siempre fue una persona con un carácter lindo y quien le demostró compañerismo, amistad y valentía.

Nos hicimos amigas, ella me defendía en el recreo. Íbamos en la secundaría Nat-Tha Hi, ella vivía en la calle Insurgentes, había muchos vagos y ella me defendía de ellos”, recordó.