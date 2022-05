Es falta de respeto que no se nos dé oportunidad a los médicos mexicanos: Secretario de Salud

Guanajuato.- "Es una falta de respeto que no se nos dé oportunidad a los médicos mexicanos", manifestó el secretario de Salud de Guanajuato, Daniel Díaz Martínez luego de que la Federación dio a conocer que recurrió a contratar médicos extranjeros.

"He sido un médico de contrato, de consultorio, jefe de servicio, director de hospital, de servicios de salud y secretario de salud y cuando me retire de esto regresaré a atender dando consulta y operando como médico mexicano a la población guanajuatense que tiene tantas necesidades y apoyando al sistema de salud desde donde me toque estar.

Es una falta de respeto que no se nos dé oportunidad a los médicos mexicanos que orgullosamente nos hemos hecho en este país y que nos sentimos muy orgullosos. Yo lo pongo hasta en mis redes sociales", expresó.

Este miércoles Agencia Reforma publicó que los médicos especialistas rechazan trabajar en lugares remotos aduciendo inseguridad y por ello el Gobierno federal recurrió a la contratación de doctores cubanos, aseguró ayer el secretario de Salud, Jorge Alcocer.

Díaz Martínez destacó que siempre hay solicitudes para entrar a trabajar a la Secretaría de Salud de Guanajuato (SSG) y aseguró que en la entidad se han generado muchas fuentes de empleo.

La muestra está en la pandemia, mil 300 más llegaron a sumarse a las filas de la Secretaría, cuando llegué a trabajar a esta dependencia hace 19 años eran 6 mil trabajadores y hoy somos casi 24 mil, lo que habla de que se ha creado más infraestructura y muchas fuentes de empleo", apuntó.

Falta presupuesto

El funcionario estatal enfatizó que médicos sí hay y lo que falta es presupuesto y señaló que si en México se le invirtiera más del Producto Interno Bruto (PIB) al sistema de salud no solamente se podrían contratar sino formar a más y mejores médicos.

Y ahí el otro reclamo es que se necesita regularizarlos y lo digo porque lo reconozco, ese dinero que se necesita para contratar y regularizar a la población en lugar de contratar médicos de otros países se pudiera invertir en los médicos de nuestro estado porque no es que la Secretaría de Salud no quiera contratar es una cuestión de presupuesto", lamentó.

En su cuenta de Twitter, el secretario de salud demostró su apoyo a sus colegas con el siguiente mensaje: "#SoyMédico #SoyCirujano #SoyMexicano y apoyo de manera contundente a los profesionales de la salud en México. Tenemos excelentes universidades y grandes profesionistas que merecen la oportunidad de servir a los ciudadanos desde las instituciones públicas".

La Secretaría de Salud de Guanajuato informó que actualmente tiene en su bolsa de trabajo 588 vacantes para médicos con título y cédula profesional y 670 para médicos especialistas, esto abarca 93 diferentes especialidades.

