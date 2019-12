Está de fiesta arte de Guanajuato

León.- La Orquesta Sinfónica de la Universidad de Guanajuato (OSUG) cierra su temporada con la celebración del noveno aniversario del Teatro del Bicentenario Roberto Plasencia Saldaña.

El festejo musical se realizará este sábado, a las 7 de la noche y como invitada especial estará Francesca Dego, una de las violinistas más reconocidas a nivel internacional por sus interpretaciones convincentes y técnica impecable.

El Coro del Teatro Bicentenario interpretará Misa de Conoración en do mayor, K.317 de Mozart.

Bajo la batuta del director titular de la OSUG, Roberto Beltrán Zavala, los asistentes podrán disfrutar de la interpretación de las obras: Sinfonía no. 41 en do mayor, K. 551 “Júpiter” de Wolfgang Amadeus Mozart, el Concierto para violín en re mayor, Op. 35 de Piotr Ilich Tchaikovsky y Misa de Coronación en do mayor, K. 317 de Mozart.

La OSUG compartirá escenario con la mezzosoprano Frida Portillo, quien estudió en el Conservatorio de Música y Artes de Celaya y la Licenciatura en Canto Clásico bajo la tutela de Amelia Sierra en la Escuela Superior de Música y que ha participado en las producciones: ‘La escalera de seda’ y el ‘Barbero de Sevilla’ de Rossini, ‘La Traviata’ de Verdi, ‘Gianni Schicchi’ de Puccini y ‘Las bodas de Fígaro’ de Mozart, por mencionar algunas.

La mezzosoprano Frida Portillo.

También estará el tenor Plácido Ávila, quien a los 17 años inició sus estudios musicales con el maestro Rogelio López Gómez y en el 2013 fue aceptado en el Programa Vocal Intensivo de la Universidad de Nueva York con Michael Riccardione; ese mismo año ingresó en el Conservatorio de las Rosas, de Morelia, con la soprano Ivonne Pino Leal, quien también forma parte del programa.

Se une a esta celebración el bajo barítono Rodrigo Urrutia, egresado de la Facultad de Música de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) quien fue merecedor de la medalla Gabino Barrera. Urrutia participó en la Gala Rossini con el maestro Javier Camarena y fue becado por el concurso de Ópera de San Miguel de Allende para realizar estudios de maestría en el Conservatorio Liceo de Barcelona en el 2020.

Es violinista invitada de lujo

Francesca Dego en 2017 lanzó su disco con obras de Paganini y Wolf-Ferrari junto con la Orquesta Sinfónica de la ciudad de Birmingham y Daniele Rustioni; y en el 2018 su disco recital ‘Suite italienne’ con el que rinde homenaje a la estética como influencia en el estilo musical italiano del siglo XX.

Aparece regularmente con las más importantes orquestas de todo el mundo y su internacional carrera le ha permitido trabajar con los más prestigiosos directores.

Es ganadora de numerosos concursos nacionales e internacionales, y en 2008 llamó la atención por ser, desde 1961, la primera mujer italiana ganadora del concurso “Niccolo Paganini” en Génova.

Francesca Dego.

En junio del 2014 actuó en el Teatro Municipal de Río de Janeiro en la inauguración de la Copa Mundial de Futbol en Brasil.

Cumple el Teatro del Bicentenario en logro

La Sinfonía no. 41 de Mozart en do mayor, considerada una tonalidad grandiosa y poderosa, es la adecuada para celebrar nueve años del Teatro del Bicentenario.

Así lo aseguró su director y encargado del despacho de la dirección general del Forum Cultural Guanajuato, Jaime Ruiz Lobera, quien invita a los guanajuatenses a ser parte de este concierto, que es único en el año y que será interpretado por la OSUG.

El tenor Plácido Ávila.

Estamos complacidos con el trabajo horizontal entre diferentes dependencias de cultura; la ópera ‘Tosca’ la hicimos en colaboración con el Instituto Estatal de la Cultura (IEC) y con la OSUG. Cada quien desde nuestro parte de quehacer cultural en el estado de Guanajuato hacemos cosas y el mensaje es que si trabajamos unidos y en alineación podemos lograr aún más cosas y seguiremos en ese tenor a lo largo del próximo año”, explicó.

Respecto a la evolución que ha tenido este espacio cultural dijo que se han presentado óperas de la mejor calidad, conciertos con grandes agrupaciones sinfónicas, ballet y obras de teatro.

Durante una semana la orquesta ensaya para ofrecer un espectáculo de gala, pero en la Misa de Coronación en do mayor, K. 317 de Mozart participa el Coro del Teatro del Bicentenario que ya lleva varias semanas en preparación para complementar el programa musical.

El bajo-barítono Rodrigo Urrutia.

Adelantó que en el 2020 se celebrará el 250 aniversario de Ludwig van Beethoven, un compositor clásico y universal que no puede pasar inadvertido para el público guanajuatense.

Vamos a ofrecer un panorama de sinfonías, música de cámara y sonatas para piano de un compositor universal, por un lado; y por el otro, en materia operística, continuaremos presentando óperas de gran calidad. Le apostaremos a un Barbero de Sevilla que es una reposición y por supuesto mantendremos los programas emblemáticos que han posicionado al teatro, incluyendo la Ópera Picnic”, agregó.

HORARIO Y PRECIOS

14 de diciembre

7 de la noche

70, 120, 210, 240, 270, 300 y 390 pesos.