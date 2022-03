Esta justificación dio Nicolas Cage tras reconocer que hizo ‘películas malas’

Estados Unidos.- Nicolas Cage pasó por una etapa de fracasos en sus películas “The Sorcerer's Apprentice” y “Ghost Rider: Spirit of Vengeance”, por lo que poco a poco se convirtió en la cara de las cintas de acción directas a Video On Demand.

Los títulos se le acumularon por docenas a tal grado que surgieron informes de que el actor despilfarró su fortuna de 150 millones de dólares y que le debía al IRS 6.3 millones en impuestos a la propiedad.

Recientemente, el actor aclaró ese bache en su vida durante una entrevista al medio estadounidense GQ: "Tengo todos estos acreedores y el IRS y estoy gastando 20 mil dólares al mes tratando de mantener a mi mamá fuera de una institución mental, y no puedo. Todo estaba sucediendo a la vez", aseguró Cage.

¿Demasiados anuncios? Disminuir publicidad

Además confesó que no quiso llegar al punto en que tuviera que declararse en quiebra, aunque lo asesoraron que debía hacerlo.

Fue en este punto donde la larga serie de películas VOD protagonizadas por Nicolas le resultó útil, aunque subrayó que nunca asumió un papel en el que no creía, incluso si el papel lo ayudaba a evitar la bancarrota.

Cage reconoció que disfrutó hacer la película ‘Leaving Las Vegas’. Foto: Especial.

"Cuando estaba haciendo cuatro películas al año, consecutivamente, todavía tenía que encontrar algo en ellas para poder darlo todo. No funcionaron todos. Algunos de ellos fueron fantásticos, como Mandy, pero otros no. Pero nunca los dejé. Entonces, si hubo un error de concepto, fue ese. Que sólo lo estaba haciendo y no me importaba", explicó.

Según la revista GQ, el actor oficialmente "terminó de pagar todas sus deudas" apenas hace un año y medio; esto lo logró tras filmar el protagónico de una versión ficticia de sí mismo, “The Unbearable Weight of Massive Talent”, la cual se estrenó recientemente en en el Festival de Cine SXSW, y ha recibido buenas críticas.

El protagonista de 60 segundos aceptó que decidió probar suerte en las películas VOD porque "el teléfono dejó de sonar" con ofertas de películas de estudio: "Fue como, '¿Qué quieres decir con que no vamos a hacer National Treasure 3?'. Han pasado 14 años. ¿Por qué no?'", expresó. "Bueno, Sorcerer's Apprentice’ no funcionó, y Ghost Rider realmente no vendió boletos. Y Drive Angry, eso vino y se fue", recordó.

El actor explicó cómo fue que se fue a quiebra y cómo logró salir. Foto: Especial.

Cage reconoció que: "Disfruto más haciendo películas como Pig y Leaving Las Vegas de lo que disfruto haciendo películas como National Treasure". Además aseguró que Disney lo dejó prácticamente inactivo durante la recesión de su carrera.

"Cuando hablo de amigos en el buen tiempo en Hollywood, no me refiero al (productor de National Treasure) Jerry Bruckheimer. Estoy hablando de Disney. Son como un transatlántico. Una vez que van en cierta dirección, tienes que conseguir un millón de remolcadores para tratar de girar de nuevo".

ebecerril@am.com.mx