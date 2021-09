León, Guanajuato.- A causa de la sobreoferta del servicio de taxis, la estafa con la venta de falsa concesión podría ocurrir en San Miguel de Allende o Guanajuato capital, opinó José Luis Guerrero Mendoza, dirigente de la empresa Línea Dorada.

Hoy en día (los delincuentes) no operan en municipios como León y del Corredor Industrial, pero sí pueden operar en Guanajuato capital y San Miguel de Allende, donde hay turismo”, explicó.

AM informó que una mujer de Guanajuato capital hizo la compra, ante notario público, de una concesión de taxi por 400 mil pesos, y además por trámites pagó 100 mil; al acudir a oficinas del Gobierno del Estado se dio cuenta de que fue una estafa.

En rueda de prensa esta mañana José Luis Guerrero dijo que las plataformas del servicio de taxi privado generan que sea poco rentable adquirir una concesión.

José Luis Guerrero, dirigente de la empresa de taxis Línea Dorada. Foto: Daniel Martínez

“Por tanto carro pirata estas concesiones no se venden, si en lo particular te la venden, no la compras porque prefieren meter un auto particular y ponerte a operar sin que te cueste”, dijo.

Indicó que es necesario informarse antes de hacer una compra de concesión del servicio, para evitar una estafa.

¡Aguas! Es un llamado a que antes de ofrecer en estos municipios las concesiones pregunten a una autoridad”, comentó José Luis Guerrero.

El permiso para tener un taxi se da a través de una licitación en la que un estudio toma en cuenta la necesidad del servicio.

Se puede traspasar por causas de fallecimiento a través de un juicio sucesorio o testamentario, o se puede ceder por enfermedad, luego de la autorización jurídica se pagan 27 mil pesos además de los servicios del notario que avala el proceso.

José Luis Guerrero agregó que una buena parte de operadores dan servicio incluso sin estar registrados en plataformas digitales.

Preguntas cómo, compro mi carrito y lo hago de pirata, me meto a la plataforma y estas personas dicen ‘mejor márcame a mí (conductor) y me lo das todo a mí’, sin pasar por la plataforma, y por esa razón se suscitan esos casos”, finalizó.

