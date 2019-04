Estudiantes leoneses de Colegio Subiré crearon 'brazo izquierdo' para Johana 

León.- Con la creación de una prótesis mioeléctrica de mano, diseñada y fabricada en impresión 3D por jóvenes de secundaria y bachillerato del Colegio Subiré, Johana, una niña de 11 años que nació sin su brazo izquierdo, ahora tiene la oportunidad de mejorar su calidad de vida.

Originaria de Guadalajara, Johana Gabriela Alcantar Sánchez, estudiante de sexto de primaria y abanderada de la escolta del Colegio Unión México donde hoy estudia, compartió emocionada que fue gracias a un encuentro de escoltas en su ciudad natal que surgió el proyecto de su nueva y segunda prótesis.

Todo empezó en este evento entre el Colegio Subiré en Guadalajara y mi Colegio Unión México, yo soy la abanderada de mi escuela y es cuando los profesores me vieron y de ahí empezó el proyecto".

Primero citaron a mis papás para que ellos opinaran sobre la idea y luego me platicaron a mí y yo con mucho gusto acepté, pensé que sería una nueva forma de tener una prótesis diferente a la anterior que ya tengo", recordó.

Johana contó que anteriormente al realizar sus actividades se veía en la necesidad de dejar todo el peso en su mano derecha, sin embargo ahora con esta nueva prótesis podrá agarrar y sostener objetos más grandes con ambas manos.

Como en 15 días me acostumbré porque no podía hacer cierto tipo de fuerzas y me ayudaron con algunos ejercicios como el agarrar una naranja y pasarla a mi otra mano.

Con la otra prótesis agarro cosas más pequeñas y delicadas, en realidad las dos me sirven pero ahorita con la nueva voy practicando y aprendiendo”, platicó la joven quien también practica natación y voleibol.