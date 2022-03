Faltan vacunas contra COVID en San Juan de Abajo

Araceli Gómez no ha podido recibir ninguna vacuna contra COVID. Vive y trabaja en San Juan de Abajo, y entre su labor en casa y su trabajo, no ha podido ir por ninguna de las dosis. Como ella, cientos de personas en esta zona de la ciudad no han podido completar o iniciar su esquema de vacunación.

Al menos un centenar de habitantes no tienen ni siquiera una dosis de vacuna contra COVID, señaló Fabiola González, una de las presidentas de colonos de esta comunidad de las orillas de la ciudad.

Fabiola comentó que en tres ocasiones han acudido trabajadores de salud para aplicar vacunas, pero no hay avisos anticipados para que los habitantes acudan.

Araceli es una de ellas y ha permanecido en incertidumbre y con cierto temor, pues tres familiares de ella han fallecido por esta enfermedad.

La última vez que acudieron a vacunar a esta comunidad fue el 20 de febrero pasado, “mandé aviso a los grupos de WhatsApp en que estoy, se juntaron como 80 nombres para vacunar, pero los de la vacunación me confirmaron el mismo domingo a las 9 de la mañana que iban a venir como a las 11, pero no dieron un horario.

Pero la atención fue de menos de dos horas, y el personal se retiró sin atender a todos, “venía una familia en la esquina y ya no la atendieron por irse”.

“Mucha gente aquí trabaja recogiendo latas o botes de pet o pepenando comida en los mercados y así, entonces no tienen ni celular o radio para enterarse cuando hay vacunación, sí nos serviría mucho que vengan, nos avisen con anticipación y poder organizar a la gente que se quiere vacunar”, dijo Fabiola.

Al respecto, la Secretaria de Salud de Guanajuato señaló que no hay certeza de cuándo se realizará otra vacunación en esta zona de la ciudad, pues no hay vacunas.