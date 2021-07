León, Guanajuato.- Aunque este año no habrá pirotecnia en la Feria de Verano, el cielo no se quedará sin ser un espectáculo para los visitantes de este evento en León. Entre los cambios de la nueva normalidad para la Feria, se ha cambiado el espectáculo de pirotecnia por uno de luces con drones.

David y Michelle ya visitaron dos veces la Feria de Verano, en la "primera ocasión estaba casi sola, y hoy (sábado) por fin la vieron con más gente”, compartieron con AM.

"Sí se ve más animada, pero no, no es lo mismo", dijo David con una risa.

La joven pareja se decidió a ir desde el primer sábado, cuando se presentó la Banda MS con la esperanza de poder entrar a verla. No sólo no pudieron entrar al concierto, si no que se toparon con una feria casi vacía, muy distinto a lo que estaban acostumbrados con la Feria de León.

Michelle en ese momento extrañó ese ambiente entre el tumulto de miles que es parte de la Feria de León.

Dan segunda oportunidad a la Feria de Verano

Aún así decidieron volver a visitar la Feria de Verano este sábado por segunda ocasión.

El panorama fue diferente, no solo porque no pagaron entradas, sino porque ahora sí vieron algo más similar a lo que cada año han visto en la Feria de León.

La zona con más gente fue la de juegos mecánicos, que estuvo casi al 80% de su capacidad disponible.

En la zona de comida, las sillas y mesas no fueron suficientes y se volvieron a ver comensales en banquetas y jardineras.

La joven pareja decidió tomarse una foto para el recuerdo mientras unos drones se elevaron para dar un espectáculo de luces, similar a lo que se hacía anteriormente con pirotecnia.

Los celulares se elevaron. No hubo pirotecnia, pero aún así hay color.

No es igual ni será igual, pero lo disfrutan.

