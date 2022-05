‘Fichan’ a padres irresponsables que no pagan pensión en Guanajuato

Guanajuato.- Los padres que no paguen la pensión alimentaria para sus hijos, a partir de ahora estarán “fichados”.

Año con año aumentan las denuncias de mamás o papás que reclaman la pensión alimenticia para su hijo/os.

En el 2020 se presentaron 1,540 demandas en Guanajuato y en el 2021 aumentaron a 2,082.

El 23 de abril comenzó a operar el módulo electrónico del Registro de Deudores Alimentarios Morosos y al menos un caso ya está marcado, confirmó la Secretaría de Gobierno, aunque no se especificó de qué municipio de Guanajuato.

Con la creación de este registro, el padre o la madre que incumpla con la pensión alimenticia sin causa justificada, por un plazo de 90 días, se convertirá en “Deudor alimentario moroso”.

Para que la persona que no está cumpliendo con la obligación de dar la pensión alimenticia forme parte de este registro, debe existir una solicitud ante un juez, quien determinará si procede o no.

En caso de que el juez apruebe la solicitud se emitirá una orden para que la Dirección General de Registros Públicos de la Propiedad y Notarías, realice la declaración de deudor de alimentos en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos.

Esta declaración aparecerá en todas las propiedades que el deudor tenga inscritas en el Registro Público de la Propiedad, esto con el fin de que el dueño no pueda disponer de los inmuebles mientras no pague la pensión alimenticia a sus hijos.

Se inscribirá en dicho registro la demanda de pago de alimentos, la medida provisional de pago de alimentos o la sentencia que se dicte fijando la cantidad adeudada.

Los ‘bajan’ de lista hasta que paguen

Luego de que el Registro de Deudores Alimentarios Morosos quedó formalmente instituido, entre las reglas de operación se establece que una vez que el padre o madre que haya liquidado la deuda total de manutención con sus hijos, podrá solicitar que lo eliminen de ese registro y entonces disponer de sus bienes.

El deudor de alimentos judicialmente declarado en mora, que acredite ante la misma autoridad que hizo la referida declaración, que las deudas han sido pagadas en su totalidad, podrá solicitar a dicha autoridad la cancelación de la inscripción.

El listado de deudores alimentarios no será público, es decir, no será posible conocer la lista completa y datos de los deudores alimentarios.

Solamente cuando los particulares realicen una consulta en el Registro Público de la Propiedad sobre bienes inmuebles de determinada persona, podrá saber si se trata de un deudor alimentario.

“El Registro Público de la Propiedad deberá verificar los folios a fin de revisar y confirmar, en los casos en que un deudor de alimentos pretenda transmitir, modificar, gravar, limitar, extinguir la propiedad de bienes inmuebles o cualquier derecho real, con el objeto de informar al juez para que resuelva lo que corresponda a su derecho y, mientras no se resuelva, no se podrá realizar ninguna acción que afecte el inmueble”, informó la Secretaría de Gobierno.

Las 24 oficinas del Registro Público de la Propiedad se encuentran en posibilidad de recibir cualquier solicitud.

La creación de este registro fue una iniciativa que el Congreso del Estado presentó el año pasado. Mediante una modificación al Código Civil empezó a funcionar después de que la secretaria de Gobierno Libia Dennise García Muñoz Ledo y la magistrada Ma. Rosa Medina Rodríguez, presidenta del Supremo Tribunal de Justicia, acordaron la operación del mismo.

La diputada local Yulma Rocha celebró el inicio de operaciones de este registro en beneficio de los niños.

“Esperemos que sea un mecanismo efectivo para garantizar el cumplimiento de los alimentos por parte de padres de familia hacia sus hijos, habrá que aclarar que esta es una medida que va dirigida para mamás y para papás, sin embargo es importante decir que la mayor parte de quienes no cumplen con los alimentos son los papás varones.

“Es un registro que busca ejercer cierta presión social sobre aquellos padres incumplidos, busca garantizar el derecho que tienen los niños a sus alimentos y la obligación que tienen los padres de familia a otorgarlos”, comentó la diputada.

Señaló que habrá que esperar para evaluar cómo funciona este nuevo mecanismo y en función de eso se podrían realizar en un futuro adecuaciones, como en el tema de publicidad de los datos.

‘Me dijo que al niño nada le faltaría…’

María Lilia tiene un hijo de dos años y cuatro meses, mismo tiempo que el pequeño no ha recibido ningún tipo de apoyo por parte de su papá biológico, incluso no tiene ni su apellido.

La relación que tuvo con el padre del pequeño fue de seis meses y platicó que el acuerdo de quedar embarazados era mutuo, sin embargo a unos días de haber nacido el bebé y por diferencias optaron por separarse.

“Él me dijo que al niño no le faltaría nada, que a pesar de no estar conmigo me apoyaría, pero no ha sido así, ya que ni para darle su apellido se ha aparecido”, platicó.

La mamá agregó que durante el embarazo solamente recibió ayuda en dos ocasiones para realizarse el ultrasonido y que de ahí en adelante comenzó a tener muchas negativas, ya que además no vivían juntos.

Respecto a un acuerdo para darle manutención señaló que no hubo, ya que al separarse él ya no la buscó y ella tampoco, por lo que ella empezó a trabajar para poder sacar adelante a su pequeño sola.

“Los dos ya no hicimos nada por buscarnos y a la fecha ya no lo he visto, no se ha aparecido para saber cómo está su hijo”, dijo María.

Incluso aseguró que en caso de que su ex pareja la volviera a buscar para ver su niño, no se lo negaría, ya que su hijo no tiene la culpa de sus decisiones, aunque sí le pediría el apoyo.

“Antes de separarnos dijo que sí miraría al niño, pero luego ya no ha hecho la lucha de nada”, explicó la madre.

Pese a que no realizó ningún tipo de trámite legal para demandar apoyo, María destacó que si ha podido sola sacar adelante a su pequeño, lo seguirá haciendo hasta verlo realizado.

Demanda jovencita a su papá

Una adolescente de 14 años decidió iniciar una demanda contra su padre debido a que desde hace más de cinco no da pensión alimenticia ni a su hermano ni a ella.

“Mi papá cuando conoció a mi mamá ya tenía una familia, pero decidió hacer otra con mi madre de la que solo nacimos dos hijos, vivió un tiempo con nosotros y después se fue con su otra familia”, platicó la adolescente.

La joven dijo que al principio de que su papá se fue les daba dinero y todo iba bien.

Pero después los olvidó o no sabía qué había pasado y dejó de darles dinero, su mamá les dijo que ya no hicieran más y no le pidieran nada. La adolescente con tan solo 14 años se asesoró y a través de un abogado de lo familiar interpuso la demanda de pensión alimenticia.

“Mi mamá no quería que pidiéramos, ella es comerciante y nos dijo que con lo que saca de lo que vende con eso nos ayudaba, pero yo pensé que él tenía una obligación con nosotros, así que indagué, busqué al licenciado y pues demandé, al principio mi madre se rehusaba pero ya después aceptó y nos apoyó”.

La familia del señor se enteró y decidieron confrontar a la joven pero ella no accedió a nada y aún sigue con la demanda ya que por la pandemia el proceso quedó en pausa, pero hoy continúa.

“Ya se había avanzado en el tema, pero pasó lo de la pandemia y no pudimos saber qué más seguía así que estamos esperando notificación del abogado para que nos diga en que se quedó todo y cobrar lo que nos corresponde”, dijo la joven.

Hoy la pelea sigue para que su padre les cumpla y pague su manutención, ya que ellos fueron registrados con su apellido, y aunque sus padres no estuvieron casados, la ley obliga al señor a pagar y darles lo que les corresponde a sus hijos.

A pesar de que su mamá no quería que le pidieran a su padre lo correspondiente para ellos, su hija decidió que ellos tienen los mismos derechos que sus otros hijos a vivir mejor y tener el gasto que les corresponde.

Dejó de mantener a hijos hace 15 años

A Mariana, quien tiene dos hijos, su esposo la abandonó hace 15 años para buscar una mejor vida económica en Estados Unidos, él lo logró pero nunca le mandó pensión alimenticia.

Su hijo tiene ya 20 años y su hija cumplió 15, cuando la menor tenía aproximadamente cuatro meses de nacida su padre los dejó.

“Él se fue a Estados Unidos, incluso allá volvió a casarse y tiene más hijos, le fue y le va bien pero nunca nos dio una pensión, solo me llamaba para correrme de la casa donde vivíamos aquí, me las vi muy feas”, comentó Mariana.

La señora buscó varios trabajos como empleada doméstica para solventar los gastos de sus hijos, pues su esposo la dejó con “el paquete”.

En su desesperación fue a buscar ayuda al Municipio, pues no tenía dinero para contratar un abogado que le ayudara a demandarlo para obtener una pensión alimenticia pero de nada le sirvió.

“Me pusieron un abogado, pero yo no sé nada de leyes y no sé si él no quería ayudarme o se le hacía muy difícil, pero me ponía trabas y quería documentos en inglés que porque mi marido estaba en Estados Unidos y yo no tenía nada, me desesperé y ya no lo demandé”, recordó.

Los años pasaron y hasta la fecha no ha recibido ninguna ayuda del padre de sus hijos, “él ya hasta es ciudadano, sé que viene a León pero no sé qué puedo hacer. Aparte de mis hijos, aquí tuvo más con otra señora, más los hijos que tuvo en Estados Unidos”, agregó.

El Gobierno de Guanajuato informó que mediante una plataforma se realizará la gestión de inscripción de las órdenes judiciales relativas al deudor alimentario moroso.

Explicó que a quien incumpla con la pensión o ministración alimentaria, sin justa causa, por un plazo de 90 días, se convertirá en deudor alimentario moroso, por lo que la Dirección General de Registros Públicos de la Propiedad y Notarías deberá inscribir la declaración de deudor de alimentos en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos y en el inmueble inscrito en el Registro Público de la Propiedad que se encuentre a nombre del deudor alimentario moroso.

Ante esta nueva medida la señora Mariana expresó: “qué bueno que ya hay más maneras de ayudar, cuando menos que los quemen, que los exhiban y no solo a los hombres que deben, también hay mujeres que deben pensiones alimenticias y no pagan. Cuando yo tuve el problema no supe qué hacer, pero ya es muy tarde, ojalá mínimo ayudara a sus hijos con estudios”, concluyó.

