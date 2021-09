Durante el tradicional Grito de Independencia en Dolores Hidalgo, el gobernador Diego Sinhue Rodríguez Vallejo destacó la labor del personal de Salud y maestros de Guanajuato.

En una ceremonia que por segundo año se realizó de manera virtual debido a la pandemia por COVID, el Gobernador incluyó en la arenga al personal de Salud y los maestros.

“En el año del 200 aniversario de la consumación de la Independencia de nuestro país y desde las tierras donde nació México, gritemos fuerte, ¡vivan los héroes que nos dieron patria y libertad, viva Hidalgo, viva Allende, viva Aldama, viva Morelos, viva Doña Josefa Ortíz de Dominguez!

La ceremonia se realizó en la puerta mayor de la parroquia de Dolores y participaron también autoridades municipales.

El Gobierno federal no envió a ningún representante a la ceremonia del Grito de Independencia en Dolores Hidalgo, Guanajuato, considerado cuna de este movimiento armado hace 211 años.

En 2019, Olga Sánchez Cordero asistió como representante, y en 2020, estuvo el Comandante de la Región 12 Militar, Norberto Cortés, pero en esta ocasión la Administración estatal no fue informada de esta representación.

El año pasado no vino nadie, bueno participó el general de la zona, y en 2019 fue Olga Sánchez Cordero, Secretaria de Gobernación. Ahora no confirmó nadie del Gobierno federal y no asignaron representación, es un hecho que no asignaron a nadie, si estuviera alguien del Ejército no es que nos avisaron que sea en representación", dijo la fuente en entrevista.