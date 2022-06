Guanajuato.- De 3 a 4.5 % es el rendimiento que la financiera GTO Leasing Services genera actualmente al Estado, señaló el gobernador Diego Sinhue Rodríguez Vallejo.

ADEMÁS: ‘Nos robaron la juventud’, estudiante reclama a autoridades inseguridad en Guanajuato

Esta entidad Sofom, de la que el principal accionista es el Gobierno estatal, se creó para incrementar los recursos y realizar acciones, pues antes al inicio de su administración los recursos que generó el Estado eran del 7 % y ahora son del 12 %.

“Realmente no es una gran cantidad, sin embargo mantiene seguro el dinero y con flujo, tan es así que tenemos garantizadas las pensiones del Estado hasta el 2082”, explicó el Gobernador en el foro “Integridad para los negocios” del Tecnológico de Monterrey.

El modelo es similar al de Singapur, donde pudo constatar el funcionamiento, pues en aquel país se utiliza un fondo similar para invertir en obras y proyectos.

Pudimos hacerlo con parte de los fondos de pensiones de Guanajuato del Isseg , que es uno de los fuertes del país, con alrededor de 30 mil millones de pesos, y de estos más 16 mil millones están en flujo, con inversiones en papel moneda, cetes que son seguros, pero no era suficiente”, explicó el Gobernador.

ADEMÁS: Discuten morenistas y panista por quién tiene más pobres y más muertos

Explorando la posibilidad de nuevos modelos para incrementar la generación de recursos propios, los guanajuatenses a mediano plazo pudieran ser accionistas de este tipo de proyectos de los que forma parte el Gobierno estatal.

Un modelo que la corrupción podría echarlo a perder, por ello el organismo Transparencia Mexicana se encargó de realizar el levantamiento de capital con el que cuenta, que asciende a 500 millones de pesos, y una estructura accionaria del 76.1 del ISSEG y el 23.8 del sector empresarial. Y realizó ajustes al modelo y concretó este negocio del que ISSEG es socio mayoritario.

El modelo es el futuro de este país, no habrá petróleo que alcance. Entonces, si no generamos modelos de negocio donde el Estado sea socio, no habrá viabilidad más adelante”, dijo.