Forman lazos de amistad

León.- El papel que juegan Beatriz Yamamoto y Miguel Ángel Franyutti como piezas clave en el fortalecimiento de relación entre Japón y México, fue reconocido por parte del gobierno nipón.

En la intimidad de la casa oficial del cónsul general de Japón en León, Osamu Hokida, se realizó la Condecoración de Sol Naciente en Grado de Rayos de Oro con Escarapela a la señora Yamamoto y la Condecoración de Sol Naciente en Grado de Rayos de Oro y Plata a Franyutti.

Osamu y su esposa Akiko Hokida recibieron en la puerta de su hogar uno a uno a los invitados de los galardonados.

Estoy emocionada por tan alto honor; debo de reconocer que nunca lo hubiera pensado, ni siquiera esperado, solamente he realizado mi trabajo de manera desinteresada, pero siempre poniendo alma, vida y corazón en todas las actividades que me han sido encomendadas”, dijo Beatriz Yamamoto.

El Cónsul destacó los méritos obtenidos en el fortalecimiento de las relaciones de Japón y México de Beatriz Yamamoto, así como su interés de difundir la cultura japonesa entre los mexicanos.

Del empresario Miguel Ángel Franyutti resaltó su nombramiento como Cónsul Honorario, antes de establecerse en León el Consulado General del Japón en León, y agradeció el continuo interés por las necesidades de la comunidad japonesa en la región.

Me siento muy agradecida con el Gobierno de Japón por este inmerecido reconocimiento, esta condecoración me enorgullece mucho, porque su cultura me apasiona y estoy segura que es una de las más admiradas del mundo”. Beatriz Yamamoto