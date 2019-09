Fotografías que te harán vivir el dolor del 'Domingo Negro' en Celaya

El cronista municipal, Fernando Amate, hace un llamado a la reflexión dentro de esta cicatriz moral que quedó en la historia de Celaya.

Hago un llamado a los padres de familia para que no permitan que sus hijos jueguen con pirotecnia. He hecho un llamado a la autoridad eclesiástica puesto que en barrios y colonias, en fiestas patronales, es común escuchar el tronar el cuetes que no abonan en nada a la fiesta ni al rito católico”, dijo.