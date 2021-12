GRADUACIÓN GENERACIÓN 2017 – 2021

En la Universidad Incarnate Word Campus Bajío se llevó a cabo la ceremonia de graduación para los egresados de la Generación 2017 – 2021, contando con la presencia del Mtro. Marcos Fragoso, Vicepresidente de Asuntos Internacionales de The University of the Incarnate Word de San Antonio, Texas; el Rector Mtro. José Antonio López Verver y Vargas; el Ing. Rolando Alaniz, Presidente del Clúster Automotriz de Guanajuato – CLAUGTO; la Mtra. Paulina Sobarzo Romo, Directora Académica para Licenciaturas Doble Titulación; la Dra. María Trinidad Armenta Flores, Directora Académica para la Efectividad, la Investigación y Posgrados; la Lic. Sylvana Acosta Llano, Directora de Campus Life de la Universidad Incarnate Word Campus Bajío y el Mtro. Alejandro Vite Rodríguez, Director de Admisiones y Enlace.

Durante la ceremonia, se hizo entrega de diplomas a los candidatos a graduarse de las licenciaturas de Doble Titulación, licenciaturas Ejecutivas y Maestrías.

El Rector José Antonio López Verver y Vargas agradeció a los padres de los alumnos y reconoció el esfuerzo y apoyo que brindaron a sus hijos durante su etapa universitaria. El Rector invitó también a los egresados a practicar la introspección y la empatía, a construir entornos de confianza entre las personas, basados en la colaboración plena y en la disciplina.

El invitado especial, el Ing. Rolando Alaniz, hizo referencia sobre la adversidad y la industria automotriz a la cual representa, alentando a los jóvenes a que persigan sus sueños, a encontrar soluciones. “Crean en ustedes, en lo que sienten, en sus sentidos. Apuesten en lo que creen y apéguense a lo moral, porque la verdad es eterna”, citó el Presidente del Clúster Automotriz de Guanajuato.

El mensaje del párroco Felipe Rosiles

“Esforzarse por estar en el servicio de la comunidad humana con el conocimiento que tiene, con la preparación que han obtenido, van a influir fuertemente y crucialmente en la sociedad donde sean agentes y constructores de paz”. No olvidar los valores éticos universales.

