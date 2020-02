Gabriela García comparte escenario con la OSUG

León.- La Orquesta Sinfónica de la Universidad de Guanajuato (OSUG) ofreció su segundo concierto de la temporada 2020 en el Teatro del Bicentenario con selecciones sinfónicas del teatro musical “West side story”.

Luego de ocho años de su debut como actriz de teatro musical en el extranjero, la leonesa Gabriela García debutó en León al interpretar temas de esta y otra obra como Wonderful Twon de Leonard Bernstein, en las cuales ha tenido un papel protagónico.

Dirigidos por el maestro Roberto Beltrán Zavala, los músicos de la orquesta dieron apertura al concierto con las Danzas sinfónicas de West Side Story que hicieron sonar el recinto muy al estilo de Broadway.

La leonesa Gabriela García apareció en el escenario para demostrar el orgullo que siente por su país y sorprendió a los presentes que la escucharon por primera vez cuando cantó “María” un tema que dijo capta el sentimiento cuando nació su hermana menor, quien se llama María José.

Y es que en una entrevista previa, la actriz, compartió que desarrollar su técnica vocal fue un reto para ella, pues tuvo que prepararse durante muchos años para disciplinar su voz y poder alcanzar las notas que necesita para interpretar los personajes de teatro musical.

Espero que esta canción como a mí les traiga esperanza”, dijo antes de cantar “Somewhere”, y mientras lo hacía volteaba a cada rincón del teatro para apreciar a quienes la acompañaban en una noche que ella definió como importante y especial para su carrera al compartir escenario con la OSUG.

Del musical Wonderful Twon interpretó “A little bit in love” y Girl Crazy “Embraceable you” y “I got rhythm” para cerrar con “You’ll never walk alone” del musical Carousel.

La OSUG culminó la noche musical con la la pieza del ballet La Cenicienta, Op. 107 Suite no. 1 con la que ganaron un aplauso ensordecedor de su público en solidaridad a su manifestación por un salario digno.