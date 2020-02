Gabriela García leonesa que triunfa en Londres actuará junto a la OSUG

León.- Cuando era pequeña, Gabriela García soñaba con convertirse en una bailarina profesional, pero la vida la ha guiado para brillar como una estrella del teatro musical en Londres.

Fue justamente allá donde estudió la universidad para profesionalizarse y donde ha tenido oportunidades para compartir con el mundo su talento, como lo hizo el año pasado al ser protagonista del musical “West side story”.

El proyecto en Londres ha recibido buenas críticas, y para ella representa un logro, pues asegura que ella nunca se vió como cantante, pero con la preparación, disciplina y esfuerzo ha desarrollado la técnica vocal que le permitió obtener el papel de “María”.

Para llegar a este punto de su carrera, cuando tenía 16 años, hizo una audición para entrar en una preparatoria donde podía estudiar actuación, ahí hizo amigas de por vida que le ayudaron a trabajar en el canto porque a ella la consideraban la bailarina del curso.

Los primeros años allá fueron difíciles. Siempre tuve el apoyo de mis papás y recién que me fuí a estudiar, durante seis meses, le hablaba casi diario a mi mamá porque fue un choque cultural que no me esperaba; y a esa edad (16 años) estaba descubriendo cosas nuevas que nunca había visto, yo era la más inocente; me costó adaptarme y el mundo artístico tiene cosas más pesadas a las que no había estado expuesta, pero todo eso me hizo valorar y ver que si me encantaba lo que hacía”, recordó.