Gloria Trevi participa en los Latin Grammy tras señalar que no tienen ‘credibilidad’

Ciudad de México.- Tras anunciar su participación en la gala de los Latin Grammy 2021, Gloria Trevi levantó ámpula, no solo entre su fanaticada, sino en la opinión pública, ya que se había quejado abiertamente de la organización.

En toda su carrera, la cual inició en 1989, nunca había recibido alguna nominación en alguna categoría ni mucho menos la contemplaban como invitada a la ceremonia.

Por todo lo anterior, se especuló que La Trevi estaba vetada de de los Latin Grammy, teoría que fue confirmada por ella misma quien lanzó tremenda revelación al asegurar “que un Grammy se lo pasaba por el Arco del triunfo”.

Pero todo cambiaría recientemente, pues la intérprete de “El favor de la soledad” utilizó su cuenta de Instagram para confirmar la noticia.

Y después de este revelador anuncio toda la fanaticada se dejó ir a comentar el posteo de forma masiva, que era un momento memorable y trascendental para la regiomontana.

Llamó la atención que entre los comentarios estaba el de su colega Mon Laferte, quien le agradeció a la cantante por su colaboración llamada “La Mujer”, por la cual había sido nominada por primera vez en su vida en la categoría “Mejor Canción Pop”.

Aún se recuerda cuando apoyó a su amigo J Balvin quien se quejó con los premios por no agregar un género de su música a las nominaciones, y en aquella ocasión la ex integrante del Clan Trevi-Andrade señaló a la revista People en Español:

Y en más de una ocasión, la intérprete de “Ábranse perras” se les fue a la yugular a los organizadores del Latin Grammy con polémicas declaraciones:

No me emocionaría nada, pero nada, tener una nominación a un Grammy. Pero a mí me vale porque yo prefiero llenar lugares, tres arenas, que estarme comiendo un Grammy, porque un Grammy no le da de comer a mi familia ni a todo mi equipo de trabajo. Creo que han perdido credibilidad”, sentenció .