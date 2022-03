Guanajuato.- El gobernador Diego Sinhue Rodríguez respaldó que el PAN ponga en la mesa la iniciativa de que policías porten armas fuera de su horario laboral, pero también coincidió con los panistas que no la firmaron en que hay que tener mucho cuidado.

“Aunque yo me he mostrado a favor de la propuesta, es complicado, y explico por qué: los policías de un turno entregan las armas a los de otro turno y, si se aprobara, no habría armas suficientes para que se las lleven a su casa o quedarían desarmados los activos, es un problema también financiero para comprarlas.

“La idea es buena, pero tiene muchas complejidades y hay que revisar con mucha calma. A lo mejor a los elementos en riesgo, a los mandos, hay que revisarlo”, dijo.

Esto luego de que la semana pasada 11 diputados federales del PAN por Guanajuato, encabezados por el coordinador Jorge Espadas Galván, presentaron una iniciativa de reforma a la Ley General de Armas de Fuego y Explosivos para que los elementos de seguridad porten sus armas en descansos para protegerse.

Dos legisladores federales de la bancada guanajuatense: el leonés Fernando Torres Graciano, secretario de la Comisión de Defensa Nacional donde se discutirá, y el salmantino Justino Arriaga Rojas, no firmaron la iniciativa presentada el jueves.

Ambos comentaron que el propósito puede ser bueno, proteger la vida de los agentes, pero el generalizar esta posibilidad representa riesgos no calculados de algunos hagan un mal uso del armamento y las consecuencias de esas acciones.

“Yo creo que es bueno que esté el tema en la mesa pero va a tener que derivar en un análisis más concienzudo, pero qué bueno que se presenta porque eso abre el debate y nos permite trabajar en un documento”, consideró el Gobernador.

Luego de la eliminación del Fortaseg, que servía para el equipamiento de algunas policías municipales, se anunció un fondo nacional de 2 mil millones de pesos para destinar a municipios con mayor incidencia delictiva, pero no hay noticias todavía.

“No ha llegado nada, ni nos han dicho cuánto”, lamentó Diego.

Continúa sobrepoblación en cárceles de Guanajuato

En otro tema relacionado con la seguridad pública, Rodríguez Vallejo indicó que persiste el problema de sobrepoblación en los ceresos del estado y no hay todavía un plan, en coordinación con la Federación, para resolver pronto este problema.

Explicó que se han trasladado reos estatales de alta peligrosidad a cárceles de Oaxaca, Coahuila, Chiapas, y otras, según a dónde el Gobierno federal les diga.

“La sobrepoblación estamos hablando de más de mil 500 y hemos movido 300, es lento todavía, por eso estamos planteando la ampliación de algunos de los ceresos”.

MCMH