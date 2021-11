Gobierno Guanajuato: El proyecto de egresos 2020 fortalece a la Fiscalía General del Estado

Guanajuato.- De 3 mil 207 millones asignado en 2021 pasaría a 3 mil 569 millones para el 2022, así se advierte de la iniciativa del Paquete Fiscal que envió el Ejecutivo al Congreso.

Destaca un incremento para el Instituto de Salud Pública del 7%, al pasar de 13 mil 351 millones asignados en el 2021 a 14 mil 305 millones propuestas para el 2022.

En Secretaría de Educación el ajuste sería de 3% para llegar a 25 mil 104 millones.



Reducciones, por la deuda

En el comparativo de lo autorizado en 2021 y la propuesta de 2022 se advierten decrementos en: Secretaría de Seguridad Pública -24%; Secretaría de Infraestructura, Movilidad y Conectividad con -61%; Secretaría de Desarrollo Social y Humano -48%; y la Secretaría de Desarrollo Agroalimentario y Rural -43%.

No obstante el subsecretario de Finanzas e Inversión, Edmundo Soto Torres, puntualizó que no hay tal reducción en esas dependencias en particular pues en el presupuesto 2021 se incluyó la deuda prevista a ejercer (5 mil millones) y en la propuesta del 2022 no incluye deuda (aunque hay 2 mil millones sin contratar).

Para el ejercicio 2021 dentro de la Ley de Ingresos iba deuda, cuando para lo que se propone para el 2022 no van recursos de deuda, esas disminuciones que se ven son porque a esas dependencias se les consideró recurso de deuda para este 2021, pero comparando sólo recursos presupuestales, sin deuda, aumentan”, explicó.

Sin considerar la deuda de este año aseguró que habrá en esas áreas incremento en 2022: 350 millones en Seguridad; 156 millones en Desarrollo Social; 157 millones en Desarrollo Agroalimentario y Rural y 143 millones en Infraestructura y Movilidad.

El mayor incremento presupuestal se considera en: Secretaría de Finanzas, Administración e Inversión con 36%; Secretaría de Gobierno 16%; y la Jefatura de Gabinete con un 12%, al comparar lo asignado en 2021 y la iniciativa del 2022.

El funcionario explicó que el alza en Finanzas es por dos programas específicos: la Plataforma Estatal de Información y el Proyecto de Conectividad para llevar red de internet a 5,000 escuelas y a más de 150 comunidades rurales en varias zonas.

Más sobre el presupuesto

En las dependencias paraestatales destaca el incremento para el Instituto de Innovación, Ciencia y Emprendimiento para la Competitividad (IDEA Gto.) cuyo presupuesto pasaría de 46.3 millones de pesos a 103.9 millones, un alza del 124%.

También hay incrementos en la Comisión del Deporte (15%), el DIF Estatal (15%) y el Instituto para el Desarrollo y Atención de las Juventudes del Estado (20.5%).

Como nuevo organismo se incluye al Centro de Conciliación Laboral, que es parte del nuevo sistema de justicia laboral que arrancó el pasado 3 de noviembre. A este organismo que depende de Secretaría de Gobierno se le asignan 124.1 millones.

Para el Instituto para las Mujeres se recorta el 14% y quedaría en 57.3 millones.

El Legislativo y el Judicial sólo tienen ajustes del 2.4% y el 2.1%, respectivamente.

Al ser un año no electoral destaca la reducción en el presupuesto del Instituto Electoral del 42%, de 700 millones 894 mil pesos a 409 millones 088 mil pesos.

El mayor incremento se da en los “Ramos Generales” (que entre otros rubros incluye participaciones, aportaciones, y otros fondos para los municipios) lo cual incrementará de 19 mil 543 millones a 23 mil 378 millones, casi en un 20 por ciento.

