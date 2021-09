Investigan a funcionarios por supuestos pagos extras por más de medio millón de pesos

Guanajuato.- Funcionarios de la Dirección de Personal son investigados por presuntamente autorizar pagos extras a trabajadores de esta misma dependencia por más de medio millón de pesos.

La Dirección de Personal es una de las áreas de Desarrollo Institucional, encabezada por Víctor Chombo López.

Empleados de la Dirección de Personal denunciaron el pago injustificado de compensaciones laborales por más de medio millón de pesos a trabajadores de esta misma área entre agosto del 2020 y julio del 2021.

Chombo López llegó a la Dirección de Personal en mayo de 2019, antes fue Tesorero del Municipio de Acámbaro del 2012 al 2015.

Sin embargo, fue inhabilitado por el Ayuntamiento de Acámbaro por dos años por irregularidades administrativas.

En 2018 se confirmó su inhabilitación por el desvío de 25 millones de pesos, que fueron utilizados para gasto corriente cuando inicialmente estaban destinados para el Ramo 33.

Fuentes consultadas por AM confirmaron que ya se investiga a funcionarios de la Dirección de Personal por presuntos pagos indebidos a trabajadores de la misma dependencia.

De manera preliminar se informó que estas compensaciones se autorizaron como el pago de horas extras a directores de áreas que ellos mismos se autorizaron.

Al respecto, la Contraloría Municipal señaló a AM que actualmente no hay pendiente ninguna inhabilitación de algún funcionario y confirmó que sí hay una investigación en marcha, pero no precisó si se trata del caso mencionado o de un asunto diferente.

Otro caso reciente

Esta es la segunda vez que se investiga a la Dirección de Desarrollo Institucional en lo que va del año.

A finales de junio se dio a conocer la separación del cargo del ahora exdirector de la dependencia, José Alberto Martínez Aguayo, quien fue denunciado por presunto acoso sexual y laboral, por lo que se abrió una investigación en su contra por parte de la Contraloría Municipal.

