León, Guanajuato.- El 60% de los comerciantes están dentro de la informalidad, es decir no pagan impuestos, y el Sistema de Administración Tributaria del Estado de Guanajuato (Sateg) busca ser facilitador para regularizarlos.

La directora de este órgano desconcentrado de la Secretaría de Finanzas y Administración, Marisol Ruenes Torres, dijo que hay un registro de 520 mil contribuyentes, y en lo que va del año, dentro del programa del combate a la informalidad han logrado regularizar a otros 20 mil.

Tenemos los números arriba del 60% en esa informalidad, pero hemos tenido diferentes actividades de acercamiento, y tenemos una área dentro de la Subdirección de Ingresos que lleva a cabo un combate a la informalidad”, dijo la funcionaria.

Explicó que el mayor número de comerciantes informales están en los tianguis, y allí los han visitado, igual que en mercados.

“Ha aumentado el comercio informal, pero estamos acercándonos a ellos y hemos obtenido una buena respuesta para que se regularicen; están muy conscientes de lo que es la capacitación, porque queremos que nos vean como sus aliados estratégicos y no como sus enemigos, buscamos ser facilitadores y sobre todo informar”, añadió Ruenes Torres.

Hizo énfasis en que se trabaja en cuestiones tecnológicas para facilitar a los comerciantes informales que se regularicen.

Reconoció que son un problema las grandes filas que hacen trabajadores en el SAT para obtener la constancia fiscal porque de lo contrario no les pagan, pero buscan coordinarse para agilizar los trámites y que no sea un obstáculo burocrático para no regularizarse.

“Nos estamos acercando a los comerciantes informales y les hacemos la observación que el Sateg es del Estado, y no del SAT; es una área de oportunidad y gente que te genera mayor recaudación.

Después de la pandemia estamos arrancando la economía y hay buena respuesta de tianguistas y mercados porque nos están abriendo las puertas para dialogar sobre sus obligaciones y que no impliquen tanto costo para ellos”, subrayó Marisol Ruenes.

