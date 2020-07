Gobierno federal propone aumentar pensiones hasta 40%

CMDX.- Empresarios, trabajadores y el Gobierno Federal presentaron ayer una iniciativa de reforma que aumentaría en 40% el monto de las pensiones de quienes se retiran.

La propuesta busca reducir 10 años el tiempo de cotización para tener derecho a una pensión y el aumento de las aportaciones de las empresas para un "retiro justo" de los trabajadores.

El Secretario de Hacienda, Arturo Herrera, precisó que el límite inicial para pensionarse se reducirá de 25 a 15 años y la aportación para el retiro pasará de 6.5 a 15%, con un incremento del monto patronal de 5.15 a 13.87%.

Añadió que en un periodo de 8 años las empresas van a incrementar 2.7 veces lo que aportan para el retiro de los trabajadores.

El presidente Andrés Manuel López Obrador y Herrera elogiaron la actitud de los dirigentes empresariales que participaron en las negociaciones.

"Porque si se trata de poner estrellitas, yo diría que le correspondería, antes que a nadie, la concreción y la realización de esta nueva propuesta de reforma a Carlos Salazar Lomelín, presidente consejo Coordinador empresarial", expresó el Presidente.

Por su parte, empresarios guanajuatenses expresaron su apoyo a la reforma de pensiones.

Aportaciones como el Seguro Social no es algo que nos duela, a mí me duele el Impuesto sobre la Renta, no la aportación que va a una persona que está dejando su vida trabajando para uno”, conluyó David Muñoz, empresario irapuatense.