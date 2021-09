Federación deja solo a Diego Sinhue en el grito

Guanajuato.- El delegado de programas sociales de la Secretaría del Bienestar en Guanajuato, Mauricio Hernández desconoce por qué la Federación dejó solo al gobernador Diego Sinhue Rodríguez en la celebración de los 211 años del Grito de Independencia en Dolores Hidalgo.

Desconozco y tampoco fui invitado”, explicó tras referir que la Secretaría de Gobernación es quien recibió la invitación.

En tanto el enlace de comunicación personal del gobernador del estado, aseguró que se envió una invitación pero no respondieron.

“Se mandan por vías de secretaria particular”, explicó personal cercano al gobernador.

AM intentó contactar a la Senadora, Martha Lucía Micher a través de su enlace pero no respondieron la petición para saber por qué no hubo respuesta del Gobierno Federal.

También se intentó contactar con Antares Vázquez pero no hubo respuesta a la misma petición.

Y es que el Gobierno federal no envió a ningún representante a la ceremonia del Grito de Independencia en Dolores Hidalgo, Municipio de Guanajuato considerado cuna de este movimiento armado hace 211 años.

En 2019, Olga Sánchez Cordero, entonces secretaria de Gobernación asistió como representante; en 2020, estuvo el Comandante de la Región 12 Militar, Norberto Cortés, pero en esta ocasión la Administración estatal no fue informada de esta representación.

