Guanajuato.- Por incumplir con la regulación sanitaria al contar con ingredientes que no han sido evaluados por la Cofepris y además atribuir indebidamente cualidades terapéuticas, dicha dependencia emitió una alerta sanitaria para evitar la venta del producto Less Less.

A través de un comunicado, la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios señaló que dicho producto que se vende en línea para presuntamente adelgazar, tratar el estreñimiento, controlar la ansiedad de comer y para la celulitis, entre otros usos, no cuenta con autorización sanitaria para su comercialización.

Resaltó que tampoco cuenta con estudios que garanticen su seguridad, eficacia y calidad, por lo que su uso o ingesta puede representar un riesgo para la salud y no deberá ser comercializado, distribuido por servicios de paquetería y mensajería nacional y/o internacional, ni publicitado en sitios web o en páginas de redes sociales.

De lo contrario, la persona que contravenga esta disposición será acreedora a las sanciones administrativas que resulten procedentes, subrayó la dependencia federal.

Dentro de las acciones de vigilancia sanitaria la Cofepris detectó que el producto Less Less en presentación de cápsulas es comercializado como suplemento alimenticio, incumpliendo con la regulación sanitaria al contar con ingredientes como: nopal, hoja de malva, ruibarbo, cocolmeca, wakame, garcinia cambogia y alga espirulina que no han sido evaluados por esta autoridad.

También infringe con esta regulación por atribuir de manera indebida cualidades terapéuticas y rehabilitadoras, incumpliendo con lo establecido en el Reglamento de Control Sanitario de Productos y Servicios en sus artículos 171 y 173.

Esto debido a que a dicho producto se le atribuyen propiedades erróneas y exageradas como potente quemador de grasa, estimulante del metabolismo, además de que se publicita para bajar de peso y como un producto 100% adelgazante, ideal para el estreñimiento, controlar la ansiedad de comer en exceso y para tratar la celulitis.

La venta del producto Less Less se realiza en línea en sitios web como Mercado Libre, Amazon, Claro Shop, Segunda Mano, Linio, y se publicita en páginas de redes sociales como Facebook, Instagram, Twitter, Tiktok y YouTube.

Esto infringe lo establecido en el Reglamento de la Ley General de Salud en Materia de Publicidad en su artículo 6° fracción I, que indica que la publicidad no deberá atribuir cualidades preventivas, terapéuticas, rehabilitadoras, nutritivas y/o estimulantes que no correspondan a su función de uso.

De encontrar a la venta el producto antes mencionado, se exhorta a la población a realizar la denuncia sanitaria a través de la página: www.gob.mx/cofepris/acciones-y-programas/denuncias-sanitarias

