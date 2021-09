Guanajuato, Guanajuato.- “No tengo ninguna aspiración electoral”, sostuvo Mauricio Guzmán Yáñez en su último día como presidente en Guanajuato del Instituto Electoral del Estado, tras siete años en el cargo.

Pero además no puede, por ahora, colocarse en algún puesto público, pues refirió que la ley prohíbe que dos años después de dejar el cargo se emplee en alguno de los niveles de Gobierno del que organizó sus elecciones.

Es decir, no puede trabajar en ningún Ayuntamiento ni en el Congreso del Estado, afirmó en la última conferencia de prensa que presidirá en este cargo.

En una analogía con el box, del cual es practicante, dijo que una pelea tiene 12 rounds, con 3 minutos cada uno y 60 segundos cada minuto, y todo puede pasar aún en el último minuto y segundo. Lo mismo puede pasar con él, afirmó.

En esta ocasión, de frente a los reporteros dejó lo políticamente correcto de lado y se sinceró respecto a su labor:

Yo no creo que deje ningún legado... Estoy en paz porque en todo momento hice mi mayor esfuerzo. Me voy en paz, me voy contento, no satisfecho, porque siempre hay algo más que hacer.