Guanajuato.- El diputado federal guanajuatense Emmanuel Reyes Carmona, de Morena, presidente de la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados, promueve en sus cuentas de Twitter e Instagram “tronar las anginas” él mismo, para curar la dolencia de las mismas, a pesar de que no es médico, sino abogado.

Su método consiste en doblar las orejas del paciente hacia enfrente, “tronando” el cartílago. Así lo muestra en un video filmado en una oficina de la Cámara de Diputados, pues en la pared está el letrero de la Comisión de Salud.

Un joven llega y le dice que le duelen las anginas. Entonces el diputado le “truena” las orejas hacia adelante y enseguida toma un trago de agua. Este video lo publicó desde hace cinco días.

En otro video publicado en Tik Tok, Emmanuel Reyes Carmona agrega que después de que publicó el primer video, “empezaron a llegar los clientes”. Por lo que lo repite con otra persona. Dice que esta técnica además quita el estrés y el dolor de cabeza. “La técnica es doblar la oreja y que se oiga tronar”, explica y lo realiza.

Guanajuato: Se lo enseñó su bisabuela

En entrevista con AM, el diputado federal explicó que esto lo aprendió porque cuando él era niño su bisabuela le curó las anginas así, y con ello lo salvó de que lo operaran de las mismas.

Su bisabuela curaba de espanto, de empacho y de anginas. Aseguró que una vez que lo curaban así, pasaba por lo menos un año para volver a enfermarse de lo mismo.

Y que desde hace tiempo cura a sus familiares, su equipo de trabajo o amigos que se lo piden.

Es una buena manera de aportarle a la sociedad y por otro lado, de promover la medicina alternativa, tradicional y homeópata. La medicina científica no lo representa todo.

“El muchacho con quien hice esto (el primer video) me dijo que es casi milagroso, porque no necesitas medicina ni tratamiento que dura una semana”, expresó.

Guanajuato: “No es un chiste”

Al respecto, una ciudadana llamada Bárbara Anderson publicó en Twitter: “Espero que esto sea un chiste, un meme para sus amigos que se filtró en la red. Si no es así, creo que estamos realmente perdidos”.

Emmanuel Reyes Carmona le respondió: “Ningún chiste, la riqueza cultural de México también proviene de sus remedios tradicionales y naturales para aliviar ciertas dolencias”.

“No representa ni una broma ni una charlatanería. No es ninguna tomada de pelo, lo puedo asegurar. Habrá algún médico que diga que no es científico. Pues a lo mejor no lo es pero sí funciona”, aseguró y defendió la medicina alternativa.

AM

