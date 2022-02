Guanajuato, Gto.- Los diputados del PAN en la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales en el Congreso local se negaron a realizar dos mesas de trabajo a la semana a pesar de que tienen 64 iniciativas pendientes de dictaminar.

Los legisladores Rolando Alcántar Rojas, Briseida Magdaleno, Cristina Márquez y Susana Bermúdez rechazaron la propuesta que había hecho el diputado del PVEM Gerardo Fernández González hace 15 días, de que se llevaran a cabo mesas de trabajo dos días a la semana, para desahogar el cúmulo de iniciativas que tienen pendientes de dictaminar desde hace meses, incluso desde la Legislatura pasada.

Sólo las diputadas Yulma Rocha, del PRI, y Alma Alcaraz, de Morena, votaron a favor de la propuesta.

Hasta el momento hay programadas nueve mesas de trabajo, una cada miércoles.

Entrevistada por AM sobre la razón por la cual se rechazó esta solicitud, la diputada Susana Bermúdez Cano, presidenta de la Comisión, expresó:

No me gustaría que se manejara como rechazo. No es propiamente un rechazo, porque la normativa faculta a que el presidente, si así lo considera necesario, sesionen las veces que sea necesario. No es limitativo, se puede sesionar lunes, martes, o miércoles.