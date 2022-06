Guanajuato capital.- Una discusión por qué gobierno, si el estatal o el federal ha generado más pobres, y cuál de los dos ha generado más muertos, fue lo que protagonizaron los diputados de Morena David Martínez y Ernesto Prieto, con del PAN Aldo Márquez Becerra en la tribuna del Congreso.

“Ustedes son una fábrica de pobres”, les espetó cuatro veces a los morenistas Aldo Márquez.

“La pelea es si hay más pobres o menos muertos, si hay más muertos o menos muertos. No amigos, ¿dónde está la atracción de inversiones?, ¿dónde están los resultados?, ¿dónde está el rumbo de México? El tema no es si hay más muertos o menos muertos. ¿Dónde está el rumbo de México?”, reclamó Miguel Ángel Salim en la tribuna, al hacer una síntesis del debate de sus compañeros.

Todo inició porque el diputado David Martínez Mendizábal, de Morena, presentó una propuesta de exhorto a la Secretaría de Desarrollo Social, encabezada por el panista Jesús Oviedo Herrera, para que dé a conocer las evaluaciones de la pobreza en el Estado.

Porque no quedó satisfecho con los números que Oviedo le presentó la semana pasada en la Glosa del Informe y porque dijo que buscó en la página de internet de la Sedeshu pero no había información, por esto la tuvo que pedir por transparencia.

Para defender al gobierno panista, y de paso parte de su trabajo, “entró al quite” el diputado “azul” Aldo Márquez Becerra, quien fue subsecretario de la Sedeshu antes de pasar el Congreso.

Dijo que iba a señalar datos sesgados y omisiones. Pero en lugar de refutar la pobreza en Guanajuato, “le tiró” al Gobierno Federal en esta materia.

La cifras de pobreza en el país reflejan el fracaso, el contundente fracaso, de la política del Gobierno Federal. La actual administración federal es responsable del aumento de personas en pobreza”, sostuvo.

“Ustedes son una fábrica de pobres”

Y aseguró que en 2018, había 55 millones de pobres, para 2020, aumentó a 60 millones.

“Ustedes dijeron primero los pobres, son responsables del deterioro de las condiciones de millones de personas, pues aumentaron los pobres. (...) En eso son consistentes, han afectado a todas las regiones. (...)".

Dio cifras de aumento de pobreza en varias entidades y en varios años y agregó: “La conclusión es la misma: son ustedes una fábrica de pobres”, en referencia al Gobierno Federal de Morena.

Y en cambio, refirió que en 2018, el 60% de los pobres recibían programas sociales regresivos, pero para 2020 estos se redujeron al 40%.

No hay nada qué debatir, ustedes son una fábrica de pobres”, insistió.

Destacó que en la Ciudad de México aumentó en 100% la pobreza, hasta ser la entidad número uno en este problema en la última década.

En cambio, contrastó, en Guanajuato se redujo en 30%. Dio cifras y más cifras para sustentar su frase.

“La política social de Guanajuato ha sido un fracaso”

David Martínez, como siempre, le rebatió. “No ha combatido ninguna cifra que yo presenté aquí. Ni una sola combatió. El número de pobres de 2016 a 2018 no los combatió”, sostuvo.

Señaló que sólo presentó cifras de 2018 a 2020 y se olvidó de la pandemia.

Asumamos que la política social de Guanajuato ha sido un fracaso. La política de López Obrador ha sido un éxito porque aumentó el salario mínimo al doble y va a ser del triple”, defendió a su Presidente.

“Cualquier demógrafo se reiría a carcajadas de lo que aquí se dijo. Hace 10 años gobernaba el PAN, y si alguien originó la pobreza es el gobierno de Felipe Calderón”, reviró.

“Me pican la cresta”

Recién regresado de su licencia de dos meses, el diputado Ernesto Prieto Gallardo, de Morena, volvió a lo que le encanta hacer: cuestionar al gobierno panista desde la tribuna legislativa. Además, explicó: “Me picaron la cresta”.

“Nosotros consideramos que esa afirmación es temeraria e infundada”, dijo de entrada sobre la fábrica de pobres morenista que les endilgó Aldo Márquez.

Pero él se desvió todavía más del tema, porque no habló de la pobreza, sino de los asesinatos en este sexenio.

Refirió que a comienzos del mes pasado, Andrés Manuel López Obrador informó que los homicidios dolosos se han reducido en Guanajuato y esto se debe a su política de atender las causas: una de ellas la pobreza.

Dijo que en el Gobierno Federal se busca que aproximadamente 12 mil millones de pesos se destinen a grupos vulnerables.

“Esto ha impactado favorablemente. No me vengan a decir que la política del Presidente no ha impactado en el desarrollo social y la inseguridad. Guanajuato en los últimos años ha tenido el deshonroso primer lugar en inseguridad”.

Y así siguieron otro rato estos diputados en el “peloteo” de cifras y frases descalificando al gobierno del partido contrario.

Hasta que Miguel Ángel Salim subió a reprocharles a ambos: “Si no hay cifras, ¿cómo se argumenta? ¿Qué pasa con estos argumentos? Primero se vinieron a pelear los pobres y luego se vinieron a pelear los muertos. Fíjense nomás, ¿qué país tenemos?”.

Y la discusión se dio por terminada. La propuesta de David Martínez fue votada y rechazada por 24 votos en contra del PAN, PRI y MC, frente a 10 de Morena y PVEM y se archivó definitivamente.

