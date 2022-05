Esto debes saber sobre la vacunación COVID a menores de 12 a 14 años

Guanajuato.- Mañana arranca la vacunación para los niños, niñas y adolescentes de 12 a 14 años, si va a llevar a sus hijos a vacunar con la primera dosis de Pfizer a alguno de los centros ubicados en Clínica de Medicina Familiar ISSSTE, Clínica IMSS T1 en la “Explanada del Teatro”, CAISES León, Hospital Móvil COVID-19, Plaza Venecia y CODE Deportiva León 1 deberá considerar las siguientes recomendaciones.

De acuerdo con información proporcionada por Pablo Sánchez Gastelum, Director de Salud Pública del Estado, quién respondió a los siguientes cuestionamientos, están son las recomendaciones a seguir para el proceso de vacunación para la población ya mencionada.

1.- ¿Se podrán vacunar niños que cumplan 12 años la próxima semana?

No, porque si se pueden topar que al momento en que les pidan sus requisitos como la CURP se darán cuenta que les falta una semana y que no los tienen cumplidos y entonces los regresan.

2.- ¿Qué medidas se deben tomar antes de aplicarse la vacuna a los niños?

No hay una medida como tal, pueden ir desayunados, no pasa nada, no deben de ir en ayunas, nada de eso se le puede aplicar sin problemas su biológico.

3.- ¿Qué síntomas podrían presentarse después de aplicarse la vacuna?

Dolor de cabeza, dolor de brazo, un poco de fiebre, moco, malestar general son efectos que son transitorios de 24 a 48 horas en caso de que presenten algo mayor hay que acudir a su centro de salud más cercano.

4.- ¿Qué medicamento se puede tomar en caso de presentar algún síntoma?

Si no son alérgicos, pueden tomar paracetamol con eso es suficiente para esto o bien pueden tomar un baño templado.

5.- ¿En qué caso los niños no deben aplicarse esta vacuna?

Si el médico es pertinente y dice que su sistema está inmunodeprimido y no es necesario que se aplique el biológico, no se aplica y sería solo con prescripción médica, pero son casos excepcionales es muy raro que un médico diga que no se puede aplicar la vacuna, tampoco podrá aplicarse a las personas que tienen alergia severa a los medicamentos o vacunas definitivamente no se podrán aplicar el biológico.