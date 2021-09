Modifica alternancia destino de Guanajuato

En los últimos 30 años, los gobiernos del PAN en Guanajuato han destacado por ser gestores del bien común, consideró Juan Miguel Alcántara Soria, Procurador de Justicia en el primer gobierno panista en el estado.

Dijo que en mayor o menor medida, desde el gobierno de Carlos Medina Plascencia hasta la actualidad, se ha buscado tener congruencia con principios como la subsidiariedad, en buscar tanta participación ciudadana como sea posible y sólo tanto gobierno como sea necesario.

Se ha buscado también, en términos generales, que prime, que rija la ética sobre la conducta de los servidores públicos, por supuesto hay excepciones, creo que eso se ha traducido en que Guanajuato tiene hoy niveles de crecimiento económico superiores a la media nacional”, dijo.

Comentó que el Producto Interno Bruto de Guanajuato resalta particularmente por la industria automotriz y de autopartes que trajo el PAN desde Medina Plascencia con la General Motors, lo que creó un nicho de oportunidad que actualmente es muy resaltado, comparativamente con el resto del país.

Juan Miguel Alcántara Soria fue el primer procurador en el gobierno panista de Guanajuato. Foto: Archivo AM.

Destacó que lo negativo de estos 30 años es que se han facilitado espacios para personas que no cumplen con los perfiles de los puestos en el gobierno, porque no tienen la experiencia necesaria o no tienen bien arraigados los valores éticos.

Esto ha dado lugar al influyentismo, al amiguismo y por supuesto en algunos espacios hasta la corrupción”, destacó.

Alcántara Soria dijo que si el PAN no hubiera gobernado los últimos 30 años, la situación de la entidad sería igual a la de Michoacán o de otros estados similares, sin opciones de desarrollo económico como las que hoy destacan a Guanajuato a nivel nacional.

Consideró que el PAN ha permanecido tantos años en el gobierno porque en general, la ciudadanía contrasta a los gobiernos de este partido con los anteriores del PRI, en temas como la corrupción, la obsolescencia de políticas públicas especialmente en el campo del desarrollo económico y en terrenos del área del conocimiento.

Son muy contrastantes y la gente al final del día reconoce que comparativamente, frente a los gobiernos del PRI, los gobiernos del PAN son más eficientes y menos corruptos”, finalizó.

Hay que abrirnos a la sociedad, advierte primer Alcalde panista

Eusebio Moreno Muñoz, quien fuera en 1985 el primer alcalde panista de Guanajuato, al ganar las elecciones en San Francisco del Rincón, afirmó que es indispensable sumar nuevos militantes al partido.

Comentó que a 30 años de la llegada del PAN al poder en Guanajuato, el partido ha sufrido muchos cambios, casi todos para su beneficio, pues el número de afiliados en San Francisco fue creciendo.

Para Eusebio Moreno Muñoz, es indispensable sumar nuevos militantes al PAN. Foto: Archivo AM.

Sin embargo, comentó que hoy hay solamente 200, los que consideró son muy pocos.

Hemos estado a punto, por guardar esa compostura, de no admitir que hay que abrirnos a la sociedad, pues estuvimos a punto de perder este año el registro y estamos ahorita precisamente en el comité directivo estatal y municipal abriendo la puerta a todos aquellos que quieran participar en el PAN”.

Destacó que el partido ha logrado una evolución favorable incluso en equipamiento e infraestructura, hoy cuentan con una casa donde estar, existe una vinculación directa con los comités estatal y nacional, cosa que antes era muy difícil “pues éramos del Rincón”.

Pero ha tenido una evolución muy interesante porque hoy en día sobre todo la juventud está brincando muy fuerte y vemos mucha juventud dentro del PAN, que está tratando de llegar a ocupar cargo importantes, ahí tenemos el ejemplo de nuestras diputadas”.

Consideró por lo tanto que es el momento indicado de amalgamar la experiencia con la sangre fresca.

Creo que podemos hacer muchísimo, pues la experiencia hay que darla a conocer y no guardarla y los jóvenes con esa fortaleza que tienen de moverse y andar de un lado para otro, creo que podemos hacer mucho; afortunadamente aquí en San Francisco hemos logrado muchísimo, la prueba está en esta elección”.

El 6 de junio, el candidato panista Antonio Marún venció al presidente municipal Javier Casillas, que buscaba la reelección.

Moreno Muñoz reivindicó su orgullo de ser militante:

Soy el panista más viejo de San Francisco; que no ha salido de vacaciones o pidiendo que me den un tiempo fuera. Yo volvería a acceder a un cargo público en donde pueda con la experiencia que me han dado los años aportar lo que he conocido, más sabe el diablo por viejo que por diablo, me voy a morir siendo panista”.

Su carrera

Eusebio Moreno comentó que ganar la elección de 1985 fue una experiencia muy satisfactoria y dura a la vez, pues en aquella época mucha gente ni siquiera ubicaba al PAN.

Eran tiempos en los que competimos y sabíamos hacerlo para ganar votos. No era el triunfo, el triunfo que celebrábamos era cuantos más votos obtuvimos y en qué casillas, pero estábamos más cerca de ganar y se dio el fenómeno”.

Comentó que fue uno de los primeros candidatos en hacer los recorridos casa por casa, incluyendo la de algunos adversarios políticos, que no por ello dejaban de ser sus amigos.

Recordó que uno de los inconvenientes que enfrentó fue que el campesinado no entendía muy bien qué era el PAN, por lo que duró solo tres días en campaña en la zona agrícola y se enfocó en la ciudad.

Ganar la elección de 1985 le fue una experiencia muy satisfactoria y dura a la vez. Foto: Archivo AM.

Pero el proceso fue tan complicado que para la conformación de la planilla tuvo que invitar a parientes y amigos, y ya a punto de cerrar la oficina electoral, en el último momento, se llenaron los formatos necesarios. Pero se logró, aseguró, un equipo de gente buena y trabajadora.

Moreno Muñoz volvió a la Presidencia en 1998 y quiso repetirlo en 2012, pero fue derrotado en la elección.

Hoy, señala satisfecho:

Nunca he recibido un silbido, nunca un grito despectivo y me siento muy a gusto de seguir participando”.

